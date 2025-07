Marc suma imparable

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) va conquerir ahir la victòria en la cursa a l’esprint de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, desena prova del Mundial de motociclisme, després de remuntar des de la quarta posició de sortida, i consolida el seu liderat davant Àlex (Ducati Gresini), segon ahir, firmant un nou doblet dels germans de Cervera en un esprint.

Ni les dos dures caigudes sofertes divendres, ni sortir des de la quarta plaça van frenar el vuit vegades campió del món, que només va necessitar la primera volta per passar a liderar la prova, en la qual finalment es va imposar al davant d’Àlex Márquez, que es va mostrar amb bon ritme, però no va trobar el lloc per atacar el seu germà, i de Marco Bezzecchi (Aprilia), segon i tercer respectivament.

Així, aconsegueix la novena victòria a l’esprint del curs, en deu carreres, per sumar ja 282 punts a la general del Campionat del Món, 43 més que el seu germà –que ha pujat al podi en les deu esprints del campionat, amb nou segons llocs i una victòria a Silverstone, l’única que no ha sumat el seu germà– i 117 més que el seu company d’equip, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati). Malgrat firmar la segona plaça a la qualificació, el company de box de Marc Márquez va retrocedir fins a la cinquena plaça en l’esprint.

En una magnífica sortida, el líder del campionat, que partia quart, es va posar en paral·lel al poleman, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), i ja en l’últim revolt d’aquesta volta inaugural va passar a comandar la prova, una posició que ja no abandonaria en les 13 voltes que van compondre la cursa curta. També Àlex, que sortia des del tercer lloc a la graella, va aconseguir trobar el buit per sobrepassar Bagnaia i, un gir més tard, avançar el Diablo per situar-se segon i començar a pressionar sense èxit el seu germà.

Marco Bezzecchi, per la seua part, també superava poc després el seu compatriota i Quartararo –que se’n va anar a terra a quatre voltes del final– i va aconseguir a la tercera plaça, que va mantenir fins al final.

n El brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) va aconseguir la seua tercera pole position consecutiva a Moto2. Al seu costat, a la primera línia de sortida hi haurà el debutant Iván Ortolá (Boscoscuro) i el líder de la competició, Manu González (Kalex). A Moto3, José Antonio Rueda (KTM), líder del campionat del món, va aconseguir la pole.