Travé, vuitè en K1, únic lleidatà finalista a Praga

L’urgellenc Miquel Travé (Cadí CK) no va poder passar ahir del vuitè lloc a la final de K1 masculí a la tercera prova de la Copa del Món de piragüisme eslàlom que es disputa fins avui a Praga i que ahir va disputar tant les sèries com les finals de C1 i K1, amb Travé com a únic representant lleidatà a les finals de les dos disciplines.

A Praga va completar la prova final amb un temps total de 91.62, a 5.27 segons del guanyador de la prova, el francès Titouan Castryck que va acabar davant del seu compatriota Anatole Delassus (1.03) i de l’italià Giovanni De Gennaro (2.59) segon i tercer, respectivament.

Copa del Món renovada

En una Copa del Món de Praga que va estrenar un nou format, dedicant divendres a la renovada modalitat de Praga Eslàlom GP, que va consistir en mànegues curtes i que tampoc no va tenir cap lleidatà a la final, la jornada de dissabte va unificar tot el K1 i el C1, amb quatre lleidatans en disputa. La primera a competir va ser Núria Vilarrubla (Cadí CK) en C1, que es va quedar fora de la final després de tocar dos portes durant la baixada, que la van relegar a la dinovena plaça. La mateixa sort van tenir Miquel Travé i Marc Vicente en el C1 masculí. El primer, que venia de sumar un bronze en l’última cita de Pau, va ser dissetè a la sèrie després de sumar quatre punts de penalització i Marc Vicente va quedar últim després de saltar-se una porta i sumar quatre penalitzacions més.

Per la seua part, l’andorrana del Cadí CK Mònica Dòria sí que va accedir a la final femenina de C1 amb el segon millor temps, però en la lluita per les medalles només va poder ser setena.

Després de definir-se la competició de canoa va arribar el torn del caiac. La palista de Ponts Laia Sorribes (CN Mig Segre) va participar en les sèries femenines i tampoc va accedir a la final, ja que va ser vintena al sumar vuit punts de la penalització que la van fer fora de la lluita per les medalles. Travé va ser desè en la prova preliminar masculina i va aconseguir un buit per a la final, en la qual va acabar vuitè. La cita de Praga acabarà avui amb les habituals proves de caiac cros.