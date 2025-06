Catalunya guanya el Draft

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Catalunya va conquerir ahir el Mundialito Draft després de remuntar a la final contra Marroc gràcies a dos gols de Finot Pie i un gol de penal de Corbacho en l’últim minut (3-2). Amb aquest triomf dels catalans es va tancar l’última jornada d’un torneig que s’ha disputat a les instal·lacions del Ramon Farrús i ha acollit 24 seleccions i al voltant d’uns 432 futbolistes (18 per equip). La jornada va començar amb la celebració de les semifinals que van enfrontar Catalunya amb Mali i França amb Marroc. En la primera semifinal, els catalans van aconseguir el bitllet per a la final després d’imposar-se per 0-2 al rival. Marroc va fer el mateix davant de França, imposant-se a la tanda de penals (2-4) després de 70 minuts que van acabar amb empat a un.

A la final, Marroc va començar imposant el seu joc i en els primers sis minuts va aconseguir obrir un destacat avantatge al marcador amb els gols de Youseff i Gerard Benet a pròpia porta. Tanmateix, amb el discórrer dels minuts, Catalunya va anar assumint el protagonisme i dos gols de Finot Pie van igualar la final al minut 55. Finalment, un gol de penal de Corbacho va acabar decantant la balança i va posar el punt final a la primera edició del Mundialito Draft de Lleida.