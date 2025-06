Espanya perd l’or en una final cruel contra Bèlgica

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ el pireu ❘ La selecció espanyola femenina de bàsquet va encaixar una dura derrota (65-67) ahir a la final de l’Eurobàsquet 2025 disputada al pavelló de La Pau i l’Amistat del Pireu (Grècia), un desenllaç cruel per a una Espanya que va tenir la revenja a la mà malgrat la forta reacció de la defensora del títol. Una pèrdua de pilota, entre Mariona Ortiz i Alba Torrens, les veteranes de l’equip, va donar la cistella de la victòria a Antonia Delaere a cinc segons del final. Bèlgica, amb un parcial de 0-14 en els últims tres minuts, va apartar Espanya del seu cinquè Eurobàsquet i va tornar a derrotar les de Miguel Méndez, com en la baralla pel títol continental de fa dos anys i en els quarts de final dels Jocs Olímpics de París 2024.La falta d’inexperiència i la mala fortuna es van ajuntar en aquesta mala gestió dels últims minuts. Com en el tercer quart quan Bèlgica també va pressionar, Espanya va viure de les rendes de la feina ben feta en aquesta caiguda en barrina. La pèrdua de pilota, amb cinc segons sense ja remei i a sobre amb passos que van xiular a Raquel Carrera, va omplir de llàgrimes els rostres d’un equip amb futur.A foc lent es va cuinar la final però Espanya va portar les regnes des del principi i va saber patir quan la campiona va buscar el seu moment. Les de Méndez van tirar d’Awa Fam i Raquel Carrera, amb massa pèrdues però un joc més repartit i més ben mogut que el rival. La temuda Emma Meesseman (16 punts i 11 rebots) i la potència de Kyara Linskens (17) van mantenir-se a ratlla d’inici, i va ser Julie Allemand (19) qui va fer guanyar les seues.