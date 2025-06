Norris retalla distàncies

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El britànic Lando Norris (McLaren) es va emportar ahir la victòria en el Gran Premi d’Àustria, després de sortir vencedor d’un nou doblet de McLaren, que va demostrar un domini devastador amb molta igualtat entre els seus dos pilots, fet que va oferir una tensa lluita per la victòria entre el britànic i el seu company Oscar Piastri.

Un diumenge accidentat a Red Bull Ring, on el neerlandès Max Verstappen (Red Bull) es va quedar fora al ser arrossegat per l’italià Kimi Antonelli (Mercedes) a la primera volta, McLaren va tornar a erigir-se com el gran vencedor del cap de setmana. Norris va encapçalar un podi en el qual el van acompanyar el seu col·lega de garatge i encara líder del campionat, l’australià Oscar Piastri, i el monegasc Charles Leclerc (Ferrari).

Amb els resultats d’Spielberg, Piastri es manté a dalt de tot de la general de pilots amb 216 punts, malgrat que ha vist reduït l’avantatge sobre el seu company d’equip, que n’atresora 201, a 15. Verstappen, amb el zero d’ahir, segueix tercer amb 155 unitats.

Pel seu costat, Alonso, que sortia onzè, va aconseguir acabar a la zona de punts al creuar setè la meta, després de defensar-se del brasiler Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) en l’última volta, en què el sud-americà va aconseguir avançar-lo al revolt 3 abans que l’asturià recuperés la posició en el 4.

Sainz, per la seua part, es va quedar fora abans de començar, completant un cap de setmana per oblidar. El madrileny, que començava dinovè, va veure com el seu Williams es quedava aturat just abans d’iniciar la volta de formació a Red Bull Ring. La sortida va quedar avortada i es va disposar a començar la cursa des del pit lane. Tanmateix, quan encarava el carril de boxes va començar a sortir fum del seu monoplaça i va haver d’abandonar.

Norris va retenir la posició de privilegi que va aconseguir dissabte i Piastri se situava segon després d’avançar Leclerc, abans que l’accident entre Verstappen i Antonelli provoqués un cotxe de seguretat. A la resortida, els dos McLaren van començar a distanciar-se i va començar la lluita cos a cos, en què van ser a prop del contacte però Norris es va mantenir al capdavant fins a les parades a boxes. El britànic va sortir amb marge i Piastri va retallar temps durant tota la cursa, però no va poder tornar a disputar la primera plaça al seu company.