Mar Busqueta debuta avui al Mundial júnior de Solkan

La jove palista lleidatana Mar Busqueta Palmer del Sícoris Club inicia avui la seua participació en el Campionat Mundial Júnior i U23 de descens en aigües braves que se celebra a Solkan (Eslovènia) fins dissabte vinent.

Als seus 15 anys, Busqueta ha estat convocada per la Federació Espanyola de Piragüisme per representar Espanya en aquesta important competició internacional. Malgrat que competeix en categoria cadet a nivell nacional, la Federació no ha dubtat a seleccionar-la per a aquest Mundial Júnior pel seu gran potencial, malgrat que encara li falten dos anys per assolir l’esmentada categoria. Aquesta convocatòria busca que la jove promesa continuï adquirint experiència en competicions d’alt nivell internacional.

Va començar amb 8 anys

La jove piragüista del Sícoris va explicar ahir en la vigília del seu debut que “vaig començar en piragüisme als 8 anys i no he parat de remar fins avui, sempre amb la meua família al meu costat”. “El club Sícoris, amb Pito (Josep Miralles) i Sisco (Francesc Oronich) com a entrenadors, em van introduir a les aigües braves. Des de petita he descendit diversos rius de Catalunya i Espanya, i el meu gran èxit fins al moment és haver estat campiona estatal”.

Actualment entrenada per Iker Jiménez i acompanyada per Alba Oronich, Busqueta competirà avui dimecres a les 10.00 hores en la modalitat de clàssica, mentre que divendres participarà en la prova d’esprint. “En aquest Mundial espero aprendre i disfrutar d’aquesta experiència, sent un riu més que conèixer i descendir”, va manifestar la jove palista.

Aquesta participació suposa un important pas endavant en la carrera esportiva de Mar Busqueta, que competeix com a cadet de primer any en una categoria superior, demostrant el reconeixement a la seua trajectòria i potencial dins d’aquesta modalitat del piragüisme espanyol d’aigües braves. La lleidatana és l’única catalana a la selecció. La resta són palistes, tant homes com dones, procedents de clubs gallecs (Víctor Devesa, Alba Bueno, Noa Díaz, Núria Romero, Emma Devesa), asturians (Daniel Montes) i bascos (Eider de Santos).