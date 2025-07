El Lleida obriria la Lliga amb el Torrent si a la fi pot inscriure’s

L’endemà de la data límit per pagar els deutes denunciats per la plantilla davant de la Comissió Mixta AFE-RFEF, el Lleida CF va conèixer el calendari de Lliga, que obriria a casa davant del Torrent el 7 de setembre i finalitzaria el 3 de maig al feu de l’Andratx. No obstant, el club va continuar esperant ahir una resposta federativa a la seua petició d’obtenir una pròrroga per pagar.

El que sí que va rebre, segons fonts del club, és una notificació de l’import de l’aval que haurien de dipositar per a la pròxima temporada i que ascendeix a 121.336 euros. Podria semblar que són senyals que la Reial Federació Espanyola de Futbol acceptarà la pròrroga, però no té per què ser així. Tot sembla apuntar que no hi haurà pròrroga perquè a la primera petició –un simple correu electrònic– ja van respondre negativament, segons fonts federatives consultades.

Tanmateix, el Lleida CF va tornar a fer la petició dilluns abans de les 12.00 i en aquesta segona sol·licitud va argumentar que al FC Cartagena sí que se li ha concedit una pròrroga per fer front als pagaments fins al 31 de juliol. El 9 de juliol és la data límit per presentar reclamacions sobre deutes vençuts fins al 30 de juny i és quan l’AFE emetrà les resolucions sobre impagaments.

A partir d’ara s’obren diverses incògnites a l’espera que l’RFEF pugui donar una resposta al Lleida CF en qualsevol moment. En cas que rebutgi la pròrroga i es consumi el descens administratiu, el club podria continuar competint a Tercera RFEF, però la pesant llosa del deute milionari no desapareix i, en una categoria encara menor, no resulta improbable que els actuals gestors optessin per la liquidació.

S’ha de recordar també que si es produís el descens administratiu s’obriria una possibilitat perquè la plaça a Segona RFEF continuï a la ciutat.

Segons l’article 119.6 del Reglament General de l’RFEF, tindrien prioritat, per aquest ordre, els descendits Cornellà, Penya Esportiva, Alzira, Mallorca B i Badalona Futur per adquirir la plaça per un preu que fixaria l’RFEF i, si cap no ho aconseguís, seria l’Atlètic Lleida el que passaria a tenir l’opció d’assumir la vacant.