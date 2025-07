El Reial Madrid derrota la Juventus i passa a quarts del Mundial

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid va vèncer per 1-0 ahir la Juventus per avançar als quarts de final del Mundial de Clubs, en un partit disputat al Hard Rock Stadium de Miami (Estats Units) gràcies a un gol de cap del del planter Gonzalo García a la segona part, per esmenar i redreçar una pitjor primera meitat.

En clau madridista, el Jutjat Central Contenciós Administratiu número 4 de Madrid ha estimat el recurs interposat per LaLiga i ha ordenat al Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) que obri expedient disciplinari al Reial Madrid pels vídeos del seu canal de TV contra el col·lectiu arbitral, segons informa el portal jurídic Iusport.

D’altra banda, l’Al-Hilal de l’italià Simone Inzaghi va donar la campanada al guanyar per 4-3 a la pròrroga el Manchester City de Pep Guardiola al Camping World Stadium d’Orlando per avançar als quarts de final del Mundial de Clubs, en els quals enfrontarà al Fluminense brasiler.

Un doblet de Marcos Leonardo i les dianes de Malcom, un ex del FC Barcelona, i de Kalidou Koulibaly van provocar un terratrèmol en el Mundial de Clubs.

El City, un dels primers candidats per qualitat de joc, després de passar amb el ple de punts, i per tenir un quadre sobre el paper favorable, es va acomiadar del torneig després d’un partit vibrant en el qual l’Al-Hilal ho va donar tot i es va emportar una victòria històrica.

El conjunt saudita, que va posar 25 milions de dòlars anuals a la taula de Simone Inzaghi, el tècnic que va portar l’Inter a dos finals de la Lliga de Campions, jugarà aquest divendres en aquest mateix estadi un quart de final contra el Fluminense amb la possibilitat de prolongar el seu somni.