De Cervera a Cambodja

El defensa lleidatà Raúl Feher (Zalau, Romania, 12-3-1997) ha decidit emprendre una nova etapa en el futbol de Cambodja després d’una exitosa trajectòria en clubs de Lleida i Andorra. El jugador, establert a Cervera des dels cinc anys, ha fitxat pel Phnom Penh Crown FC, actual subcampió de Lliga i el club més premiat del país asiàtic amb 8 títols de lliga.

La carrera esportiva de Feher va començar després de finalitzar la seua etapa juvenil quan va fitxar pel Balaguer a Primera Catalana, per posteriorment jugar durant dos temporades al Lleida Esportiu combinant aparicions amb el primer equip i el filial. En aquest sentit, val a destacar que amb només 21 anys ja va pujar al primer equip del Lleida per disputar un partit de Copa Catalunya. El següent pas en la seua trajectòria va ser el FC Andorra, el club propietat de Gerard Piqué, on va militar durant dos temporades abans de ser cedit a l’Eivissa Pitiüses a Tercera divisió, conjunt amb què va aconseguir l’ascens a Segona RFEF.

Ha jugat Champions

Després de la seua experiència a Eivissa, el futbolista es va incorporar a l’Inter d’Escaldes, on ha estat quatre anys aconseguint importants èxits. “Hem guanyat tots els títols possibles amb el club andorrà”, explica Feher, que a més ha tingut l’oportunitat de disputar les fases prèvies de competicions europees com la Champions League, Europa League i Conference League.

L’última temporada ha estat especialment destacada per al jugador cerverí, que a més de proclamar-se campió amb el seu equip va ser reconegut com l’MVP de la competició. Aquest rendiment excel·lent, unit a la gestió dels seus representants, va propiciar “la possibilitat de provar una sortida exòtica” a Cambodja que, segons les seues paraules, “ha quadrat bastant bé” tant per a ell com per a la seua parella.

“Estava molt còmode a Andorra, però necessitava nous reptes i noves emocions”, va assenyalar el futbolista lleidatà sobre la seua decisió d’acceptar aquesta oferta internacional. Després de consultar-ho amb la seua família, va valorar que es tracta d’“una bona oportunitat des del punt de vista futbolístic” per continuar creixent professionalment i alhora viure l’experiència de conèixer “un nou país i una nova cultura”. La Cambodian Premier League començarà a principis d’agost i finalitzarà el mes de maig.

Es dona la circumstància que Raúl Feher recalarà en el gran rival del Preah Khan Reach Svay Rieng FC, l’equip del qual se’n va anar al final d’aquesta temporada l’entrenador lleidatà Pep Muñoz, després d’haver aconseguit guanyar les dos últimes Lligues, així com altres èxits com la Copa i la Supercopa, sent a més subcampió de l’AFC Challenge League, la tercera competició més important de clubs a Àsia, un torneig similar a la Conference League de la UEFA.