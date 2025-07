Lluís Rodero, elegit el millor entrenador de la Lliga

Publicat per VÍCTOR PARACUELLOS Creat: Actualitzat:

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, ha estat elegit el Millor Entrenador de l’OK Lliga Femenina. El premi, en la competició masculina, ha estat per a Juan Copa, entrenador del Liceo. Els tres títols aconseguits per l’equip del Pla d’Urgell en una temporada històrica, Supercopa, Copa i Mundial de Clubs, han decantat la balança a favor del tècnic lleidatà, que rebrà el trofeu en l’acte de presentació de la temporada vinent.

“Estic molt satisfet, malgrat que penso que és un premi per a l’equip”, explicava Lluís Rodero. “Hem guanyat en equip, crec que aquest premi se’l mereixen totes les jugadores, tota l’afició per ser sempre amb nosaltres i tot el club”, afegia. Sobre el fet de guanyar el premi sense ser el campió de Lliga, va assenyalar que “no hi havia pensat, la veritat. Crec que té tot el sentit perquè no és només de la Lliga, engloba tota la temporada i ens hem emportat tres títols”.

Rodero dona molta importància a aquesta distinció perquè “els entrenadors sempre rebem queixes en els moments en què perds, així que no puc amagar que és una satisfacció”, encara que va insistir que “això és una cosa d’equip, són les jugadores les que han aconseguit guanyar i l’staff tècnic es mereix tant com jo aquest premi”.

Sobre la valoració de la temporada, va comentar que “hem fet història, ha estat una molt bona temporada”. “Només m’ha quedat l’espina clavada, no per la Lliga, que hem fallat diverses vegades, però sí per la Champions. Després de guanyar tres títols penso, i si haguéssim arribat a la fina de la Copa d’Europa? Però això ens ha de servir per continuar aprenent”, va concloure.