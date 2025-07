Aitana Bonmatí entrena amb les suplents

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina va completar ahir la seua sessió de recuperació dividida en dos grups, el de les titulars, que es van exercitar al gimnàs, i el de les suplents, que van saltar a la gespa del Juan Antonio Samaranch amb Aitana Bonmatí però sense Cata Coll, que ha empitjorat de l’amigdalitis, ni Alba Redondo, amb molèsties a la cuixa dreta.

Després de la golejada a Portugal, 5-0, en el seu debut a l’Eurocopa, la selecció va tornar al seu camp base a Lausana, on es va entrenar ahir a la tarda i on es va poder veure la doble Pilota d’Or somrient amb la pilota després de superar la meningitis vírica.

Al costat de les suplents es va exercitar Irene Paredes el dia del seu 34 aniversari després de no poder jugar a Berna per una targeta roja directa vista fa gairebé un any contra la República Txeca en la fase de classificació per a aquest torneig. En la sessió, les futbolistes dirigides per Montse Tomé van fer cursa i treball amb pilota. El següent partit serà dilluns davant de Bèlgica a Thun.

Quant a la jornada d’ahir, es va posar en marxa el Grup C. En el primer matx que obria la jornada Suècia va guanyar 0-1 Dinamarca, mentre que Alemanya va superar 2-0 Polònia i lidera el grup.