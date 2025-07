Desafiament meteorològic

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El trail runner francès Baptiste Coatantiec va conquerir el triomf en la CDH (Camins d’Hèr) de l’HOKA Val d’Aran by UTMB 2025 al completar el recorregut modificat de 103 quilòmetres i 5.775 metres de desnivell positiu en un temps de 10:53:36. La prova, que va haver d’adaptar el traçat original de 110 quilòmetres a causa de les adverses previsions meteorològiques, va reunir 1.256 corredors que van partir des de la localitat aranesa de Les a les 6.00 hores del matí. Aquí es van activar dos variants. En la 1 es va eliminar el tram de Colomers i en la 2 se suprimia l’ascensió al cim de Tuca de Meddia.

Després d’una intensa batalla esportiva, Coatantiec es va imposar per un estret marge a l’espanyol Manuel Anguita, que va travessar la meta en segona posició amb un temps de 10:57:16. “Ha estat increïble. He arribat segon, amb poca diferència respecte a Baptiste, però em sento feliç, perquè ha estat un duel impressionant”, va declarar Anguita, que ja va confirmar la seua intenció de tornar en l’edició del 2026. El podi masculí el va completar Oriol Barbany amb un temps d’11:13:12, seguit per Abel Carretero que va finalitzar quart amb 11:15:26.

A la categoria femenina, la noruega Mari Klakegg Fenre va dominar la cursa des de l’inici, aconseguint un destacat quinzè lloc en la classificació general amb un temps de 12:31:45.

L’atleta, que ja havia aconseguit la segona posició en l’edició del 2024 i va ser quarta al PDA aquest mateix any, va expressar la seua alegria: “És el dia més gran de la meua carrera. M’ho he passat molt bé i estic molt agraïda.”

La navarresa Amaia Razkin Medrano va aconseguir la segona posició femenina amb un temps de 14:12:08, superant les seues expectatives: “Volia fer top ten i ho veia difícil. He estat fins a l’últim moment mirant cap enrere.” El tercer lloc del podi femení va ser per a la francesa Elodie Pierre que va completar el recorregut en 14:24:05, i que va confessar haver dubtat sobre si podria finalitzar l’exigent prova.

Paral·lelament a la CDH, ahir a les 16.00 hores va donar començament la prova reina de l’esdeveniment, la VDA (Volta a la Val d’Aran), també amb un recorregut alternatiu a causa de les tempestes que van caure sobre la Val d’Aran i que s’esperen durant tot el cap de setmana. La VDA, reduïda de 163 kilòmetres a 142 amb 7.250 metres de desnivell positiu, té sortida i arribada a Vielha i fa la volta a la Val d’Aran.

Val a dir que l’organització, davant de les condicions meteorològiques, va voler prioritzar en tot moment la seguretat dels participants, voluntaris i públic assistent.

El programa de l’UTMB Val d’Aran continua avui amb la celebració de l’Sky Promeses, una cursa de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu, dissenyada per a trail runners d’entre 16 i 20 anys, que començarà a les 9.30 hores.

A més, mitja hora després arrancarà l’Sky Master, també amb la mateixa distància i desnivell, completant així l’oferta esportiva de l’esdeveniment.A més de les competicions, els assistents podran disfrutar del Trail Festival Baqueira Beret, un festival outdoor pensat per a tota la família que inclou curses infantils, consolidant l’esdeveniment com una de les cites més completes del calendari nacional de curses de muntanya.