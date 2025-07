Nico Williams renova i torna a rebutjar el Barça

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Sorpresa desagradable la que es va emportar ahir el Barcelona. Nico Williams i l’Athletic Club van arribar a un acord per ampliar vuit temporades, fins al 30 de juny del 2035, el contracte que acabava el 2027, per la qual cosa es posa definitivament fi a les especulacions sobre la seua possible marxa al Barça. “Quan cal prendre decisions, per a mi, el que pesa més és el cor. Estic on vull estar, amb els meus, aquesta és casa meua. Aupa Athletic!”, afirma Nico Williams en el vídeo en el qual el club va anunciar la seua renovació, i en el qual pinta ‘WIN el 2035’. En aquestes imatges, a més, Nico, o una persona a qui es veu d’esquena que aparenta ser el futbolista vestida amb una dessuadora de l’Athletic, escriu amb esprai “WIN (Williams Iñaki Nico) 2035” al costat de la imatge del petit dels germans del mural de Barakaldo que ha estat vandalitzat diverses vegades les últimes setmanes per aficionats de l’Athletic, molestos per la seua possible marxa al Barcelona, al qual rebutja per segon any consecutiu, ja que l’estiu passat el club blaugrana va pretendre fitxar-lo.

L’Athletic va destacar que aquesta notícia és una “nova mostra de fidelitat que marca una fita en la història blanc-i-vermella i ratifica un camí de confiança en el projecte esportiu ja iniciat per, entre altres companys, Unai Simón, Oihan Sancet, Dani Vivian, Mikel Jauregizar, Beñat Prados o el mateix Ernesto Valverde”.

“I, esclar, el seu germà Iñaki Williams, el capità d’aquest equip que és ja històric i generacional. El seu pas endavant davant de les marejadores ofertes és un rotund èxit de l’Athletic Club, un Athletic WIN (Williams, Iñaki i Nico) en tota regla”, es felicita. Iñaki va celebrar la renovació amb un missatge a les seues xarxes socials en el qual deia “es queda”. “El pas endavant que ha fet Nico Williams amb aquesta renovació omple d’orgull tota la família athleticzale i dibuixa un futur tan ambiciós com il·lusionant. Aquest és el famós Athletic, el famós Athletic Club”, conclou el comunicat recordant la cançó que va popularitzar Iker Muniain en la celebració del títol de Copa del 2024. La clàusula de rescissió del jugador passa ara de 58 a 90 milions d’euros.

La UEFA multa el Barça amb 60 milions

La UEFA va confirmar ahir que ha imposat una multa al Barcelona de 60 milions d’euros, dels quals n’haurà d’abonar 15 i el pagament dels altres 45 estarà condicionat al compliment d’uns requisits del reglament financer durant un període de dos anys. El club va acceptar les mesures disciplinàries establertes per la Cambra de l’Òrgan de Control Financer de Clubs (CFCB), a l’incomplir els requisits d’estabilitat del reglament sobre llicències i sostenibilitat financera dels clubs del 2024. Segons assenyala la UEFA, el Barcelona va incomplir la norma d’Ingressos de Futbol al tenir un dèficit agregat d’aquests per sobre de la desviació acceptable la temporada 2024/25.

Intensifiquen l’interès per Rashford i Luis Díaz

Després de saber que no podran incorporar Nico Williams, la direcció esportiva del Barcelona intensificarà ara les gestions per contractar dos jugadors del gust de Flick, Marcus Rashford, del United, l’opció que més agrada, i Luis Díaz, del Liverpool, encara que el club anglès no estaria per deixar-lo marxar i menys després de la tràgica mort de Diogo Jota. En canvi, sembla totalment descartada l’opció del veterà Ivan Perisic, jugador del PSV, però que té 36 anys.