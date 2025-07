Jaume Ponsarnau, protagonista en la 19 edició de la Nit de l’Esport Targarí

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Tàrrega va celebrar ahir la 19 edició de la Nit de l’Esport Targarí al Teatre Ateneu amb l’entrega de 35 guardons, entre els quals hi havia 25 premis a esportistes i equips (12 individuals i 13 col·lectius), i 10 accèssits en tres categories: trajectòria i resultats; projecció esportiva, i clubs.

Un dels homenatjats per la seua trajectòria va ser l’entrenador del Bilbao Basket Jaume Ponsarnau, campió aquest any de la FIBA Europe Cup. Així mateix, l’altre reconeixement va ser per al ciclista Manel Seco, que encadena sis anys pujant al podi de l’Estatal màster 50.