Van der Poel, nou líder

Van del Poel, en el moment de travessar la meta com a guanyador. - EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El neerlandès Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), el rei de les clàssiques, no va malgastar la primera oportunitat que li oferia aquesta edició del Tour i es va enfundar el mallot groc, a l’imposar-se en duel directe amb Pogacar i Vingegaard en la segona etapa disputada entre Lauwin-Planque i Boulogne-sud-Mer, la més llarga de la present edició amb 209,1 quilòmetres de recorregut.

Final emocionant amb els grans noms en la batalla final, en manera clàssica, on Van der Poel (Kapellen, 30 anys) va imposar la força bruta per batre per velocitat els vencedors dels últims cinc Tours de França, Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, segon i tercer a l’etapa, respectivament.

Una baralla sense quarter en les últimes cotes que va encimbellar de nou Van der Poel, qui va tornar a vèncer en la gran boucle quatre anys després. El 2021, al Mur de Bretanya, també va superar Pogacar i va poder donar al seu avi, Raymond Poulidor, l’alegria de veure el seu net vestit de groc.

Aquesta vegada es va deixar la pell per imposar-se amb un temps de 4h 45:41, a una mitjana de 43,9 km/hora. Tot va ser arribar i caure abatut a terra, exhaust, però amb el botí al palmarès, sumant ja 54 victòries, 5 aquesta temporada. Era el segon triomf de l’Alpecin consecutiu després de l’estrena de Jasper Philipsen a Lilla.

El grup principal va incloure amb el mateix temps Enric Mas, Primoz Roglic, Remco Evenepoel i el colombià Santiago Buitrago. D’altra banda, no va estar entre els millors Carlos Rodríguez (Ineos), qui va perdre 31 segons.

Pel que fa a la general amb els grans noms apuntant al capdavant, Van der Poel sortirà de groc en la tercera etapa, amb Pogacar a 4 segons i Vingegaard a 6. Al seu torn, Enric Mas és sisè a 10 i Rodríguez s’allunya a 1:20 minuts. Tadej Pogacar (UAE), segon en l’etapa i en la general, va admetre la fortalesa de Mathieu Van der Poel a Boulogne-sud-Mer i va reconèixer que li va fer “una mica de por” esprintar contra el ciclista neerlandès. “Mathieu va ser el més fort en l’esprint final, així que el felicito. És difícil guanyar-lo en l’esprint. Sent sincer, vaig ficar la pota una mica perquè em va fer certa por esprintar contra ell i vaig esperar massa temps a la seua roda”, va comentar el triple guanyador del Tour (2020, 2021 i 2024).

D’altra banda, avui es disputa la tercera etapa que discorre entre Valenciennes i Dunkerque, de 178,3 quilòmetres.