Espanya acaba amb 7 medalles

La selecció espanyola va tancar ahir amb set medalles l’Europeu de Twirling que s’ha celebrat al Barris Nord de Lleida des de dimecres passat i en el qual han competit 450 esportistes de 14 països i que ha dominat França, amb Espanya en segona posició a la classificació per equips.

Ahir, en la segona jornada de finals i l’última de la competició, els representants del combinat espanyol van aconseguir quatre medalles, tres de plata i una de bronze, que van sumar a les tres que ja havien obtingut la jornada de dissabte, dos més de plata i una d’or. De les aconseguides ahir, dos van ser per equips i les altres dos en categoria individual. En equips Junior Freestyle, Espanya es va penjar la medalla de plata, amb una puntuació de 56.250, mentre que l’or va ser per a França, amb 61.000. Itàlia es va emportar el bronze amb 54.500 punts. També va obtenir la plata en Freestyle l’equip sènior, que va sumar 75.400 punts, superat per França, amb 82.600 punts, i Itàlia de nou tercera amb 72.400.

Les altres dos medalles conquerides en la jornada d’ahir van ser en competició individual. Juan Gutiérrez va ser plata en Júnior Rhythmic Twirl, amb 246.7, mentre que l’or va ser per al francès Florian Fortune, amb 250.3. El bronze va ser per al també francès Alan Moussaoui, amb 238.8. En sènior masculí Rhythmic Twirl, Albert Jamás va ser bronze amb una puntuació de 251.4. Davant va tenir també dos competidors francesos, Mattheo Soto es va emportar l’or amb 277.9 i Allan Revillon la plata amb 255.5.

La selecció espanyola ja havia aconseguit tres medalles més dissabte. En Grup Artístic, amb la lleidatana Martina Parra, del Club Twirling Lleida, va ser plata. En individual, Andrea Millán va ser or en Youth Women i Martina Lupiáñez, plata en Júnior.

França, gran potència d’aquest esport, ha acabat primera per equips, seguida d’Espanya i d’Itàlia.