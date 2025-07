El Barça anuncia la renovació de Szczesny per dos temporades

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Barcelona i Wojciech Szczesny han arribat a un acord per a la renovació del porter polonès per dos temporades, fins al 30 de juny del 2027, segons va anunciar ahir el club. Szczesny va arribar al Barça l’octubre passat, quan feia poc que havia penjat els guants i amb un contracte fins a final de temporada per cobrir la lesió de llarga durada de Marc-André ter Stegen. Tanmateix, ràpidament va aconseguir un lloc a l’onze titular, davant d’Iñaki Peña, i es va adaptar al vestidor blaugrana. El club ha premiat ara el seu rendiment renovant-lo per dos temporades al seu 35 anys.

En el seu primer curs com a blaugrana, Szcesny ha jugat 30 partits, deixant la porteria a zero en catorze ocasions. A més, amb ell sota pals, el Barça no ha patit cap derrota a LaLiga. La seua maduresa i experiència han estat de gran ajuda en un vestidor molt jove com el del Barça, un altre aspecte que ha tingut en compte el tècnic, Hansi Flick, per donar-li un paper protagonista durant la temporada.

Després de segellar la continuïtat de Wojciech Szczesny, el Barça compta actualment amb quatre porters a la primera plantilla, ja que a més de Ter Stegen, el capità de l’equip i teòric titular, i Iñaki Peña, ha fitxat fins al 2031 Joan García procedent de l’Espanyol, un traspàs que va costar 25 milions. És per això que el club està negociant la sortida del porter alemany.