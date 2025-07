L’AEM reforça la defensa amb la central Paula Rojas

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’AEM va anunciar ahir la incorporació de la defensa Paula Rojas procedent de l’Atlètic Balears, una central de 21 anys que destaca pel seu poder en el joc aeri i la seua intel·ligència tàctica. La jugadora, nascuda a Palma el 20 de novembre del 2003, es converteix en el tercer fitxatge del conjunt lleidatà per a la temporada 2025/2026, després de les arribades de la jugadora malaguenya de banda María Amaya (procedent de l’Elx CF) i la davantera soriana Marta Charle (procedent del CD Getafe), dins d’un important procés de renovació de la plantilla.

En total, el club lleidatà té previst incorporar entre nou i onze cares noves per al nou projecte que dirigirà des de la banqueta Joan Bacardit, que ha rellevat Rubén López.

Formada en equips com el Bellver Palma i el Son Sardina, Rojas sobresurt per la seua seguretat i bona de sortida de pilota, a més de ser molt eficaç al tall i la capacitat per utilitzar les dos cames, la qual cosa li permet desenvolupar-se en qualsevol posició del darrere.

La seua trajectòria inclou passos pel Collerenc i les últimes dos temporades a l’Atlètic Balears, on ha demostrat una progressió que ara continuarà en el projecte esportiu de l’AEM.

A més dels fitxatges de Paula Rojas, María Amaya i Marta Charle, el club lleidatà ja ha assegurat la continuïtat de cinc jugadores fonamentals per al projecte: la defensa María del Mar Villarreal Loba, les centrecampistes Noe Fernández i Inés Faddi, i les davanteres Laura Fernández i Evelyn Acosta.

Important reestructuració

En el capítol de baixes, l’AEM ha confirmat la marxa de dotze futbolistes. Entre les sortides més destacades figura la portera Laura Martí, que ha firmat per l’Eibar de Lliga F. També han abandonat la disciplina aemista Abril Rodrigo, Meri Martorell, Maria Mon, Maryame Atiq, Andrea Palacios, Mariajo Medina, Fátima Gharbi, Marina Pérez, Ari Quintana, Marta Gestera i Marilén Delgado, completant una important renovació de cara als reptes que afrontarà l’equip lleidatà durnat la campanya vinent.