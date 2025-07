Pere Mas, del Xafatolls, or i bitllet per al Festival Olímpic

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’atleta de l’AA Xafatolls Pere Mas va aconseguir la medalla d’or en els 2.000 metres obstacles, al Campionat d’Espanya sub-18, celebrat el cap de setmana passat a Castelló. Pere Mas, que té com a entrenador Fran Carrillo, ha estat elegit, a més, per formar part de la selecció espanyola que participarà en el Festival Olímpic de la Joventut Europea, que se celebra del 20 al 26 d’aquest mes a Skopje, a Macedònia del Nord. En aquesta selecció, formada per 23 atletes, també hi ha Jana Queralt, del Lleida UA.

Aida Alemany, atleta d’Os de Balaguer que competeix amb el club L’Hospitalet Atletisme, també va aconseguir la medalla d’or, en el seu cas en els 3.000 obstacles, al Campionat d’Espanya sub-20 que es va disputar el cap de setmana a Badajoz.

La també lleidatana Mariona Armero, de l’Aldahra Lleida UA, va ser, per la seua part, medalla de plata en els 200 metres a l’Estatal sub-18 de Castelló. En aquest mateix escenari, Maria March, del Xafatolls, va anar quarta en 800 metres.