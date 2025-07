La lleidatana Akamere seguirà a la màxima categoria

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La lleidatana Jessica Akamere, formada al planter del Balàfia Vòlei, continuarà jugant a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria del voleibol femení espanyol, però canviarà d’equip. Després de jugar les dos últimes campanyes al CV Emeve de Lugo, la lleidatana, de 19 anys, defensarà la samarreta del CV Haris de Tenerife, amb el qual s’ha compromès per les dos pròximes temporades. “El repte és més gran que el que tenia perquè es tracta d’un equip amb un nivell superior, encara que aquesta última temporada no li han anat gaire bé les coses”, va explicar Akamere, que té clars els seus reptes, tant personals com d’equip. “L’objectiu és continuar aprenent, ja que encara estic en període de formació i em queda molt per aprendre. A nivell esportiu estaria molt bé poder lluitar per la classificació per al play-off, la Copa de la Reina o per aconseguir una plaça europea, ja que aquest any l’ha perdut”, va apuntar.

Després d’abandonar el Balàfia, Jessica es va incorporar a la concentració permanent de la selecció espanyola a Sòria durant dos anys i posteriorment va fitxar per l’Emeve de Lugo, d’on ara ha fet el salt a l’Haris, on es retrobarà amb Guillermo Orduna, que va ser el seu entrenador a la selecció, i amb una altra lleidatana, Itziar López, formada al planter del col·legi Claver. Akamere, que avui visitarà el campus d’estiu del Balàfia, va aconseguir el cap de setmana passat la classificació per al Campionat d’Europa de 2026 amb la selecció sub-22, en la qual ha estat titular indiscutible.