Anuncien accions legals contra Lamine Yamal per presumpta contractació de persones amb nanisme en una festa: "Intolerable"

La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que representa entre 3.000 i 4.500 persones amb acondroplàsia que viuen a Espanya, ha condemnat públicament la presumpta contractació de persones amb nanisme com a part de l’entreteniment a la festa d’aniversari del futbolista Lamine Yamal i ha anunciat que prendrà accions legals i socials.

ADEE denuncia que, durant l’aniversari del jove futbolista, es va contractar a persones amb nanisme únicament per a activitats d’espectacle i reclam. Per a ADEE, aquest tipus de pràctiques resulta "intolerable" perquè "perpetua estereotips, alimenta la discriminació i menyscaba la imatge i els drets" de les persones amb discapacitat.

"És inacceptable que a ple segle XXI es continuï utilitzant persones amb nanisme com a diversió en festes privades, i encara més greu quan aquests fets involucren figures públiques com Lamine Yamal. La dignitat i els drets del nostre col·lectiu no són entreteniment per a ningú, sota cap concepte," ha lamentat la presidenta d’ADEE, Carolina Puente.

ADEE recorda que la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat "prohibeix expressament" aquestes pràctiques. En concret, en el text es llegeix que "queden prohibits els espectacles o activitats recreatives en què s’utilitzi persones amb discapacitat o aquesta circumstància per suscitar la burla, la mofa o la irrisió del públic de manera contrària al respecte a causa de la dignitat humana".

ADEE fa una crida a la societat, mitjans de comunicació, empreses i personalitats públiques perquè rebutgin qualsevol forma de discriminació o cosificació de les persones amb discapacitat; i convida a afegir-se a "la defensa activa de la igualtat, el respecte i una representació digna del col·lectiu".