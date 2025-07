El Chelsea s’emporta el títol contra un desdibuixat PSG

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Chelsea, amb una Cole Palmer estel·lar, va passar ahir per sobre del París Saint-Germain de Luis Enrique per 3-0 i va conquerir la primera edició del Mundial de Clubs de la FIFA. El britànic va ser un mal de cap constant per la dreta per a Nuno Mendes.

Amb una exhibició incontestable en la primera part, Enzo Maresca va superar en la batalla tàctica Luis Enrique i els Blues, que van desarmar completament el vencedor de la Lliga de Campions i ja guanyaven per 3-0 al descans, van sumar el seu segon títol de l’any després de la Conference League que es van emportar davant del Betis.

Per la seua part, el PSG es va estavellar en una final a la qual acudia com a favorit, després d’una temporada magnífica i després de triturar el Reial Madrid per 4-0 en semifinals, i va dir adeu al somni de completar el septet que pretenia.

A més va acabar un partit per a l’oblit amb l’expulsió de Joao Neves al minut 85 per agafar dels cabells Marc Cucurella.

El MetLife Stadium d’East Rutherford (Nova Jersey, EUA) va acollir el colofó a aquest primer Mundial de Clubs amb trenta-dos equips i va activar ja el compte enrere per organitzar la final del Mundial de seleccions d’aquí a un any. Donald Trump, president dels Estats Units, va encapçalar la llotja i va presenciar en primera persona una actuació absolutament portentosa del Chelsea, que va anar de menys a més en aquest torneig fins a coronar-se anul·lant un PSG que havia dominat Europa aquest any amb puny de ferro.