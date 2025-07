L’Andorra cedeix el jove Bilal a l’Atlètic Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va anunciar ahir la incorporació de Bilal Achhiba (Barcelona, 12-2-2005), extrem dret de 20 anys, que arriba cedit pel FC Andorra. El jove futbolista, format en les categories inferiors del FC Barcelona, arriba després d’haver estat integrat a la dinàmica del primer equip del FC Andorra, recentment ascendit a LaLiga Hypermotion. Jugador reconegut pel seu desequilibri, velocitat i capacitat de desbordament, és valorat tant per les seues condicions tècniques com per la seua mentalitat competitiva. Per una altra banda, el director esportiu de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, serà present avui en la reunió que mantindran els clubs de Primera i Segona RFEF a la seu de la Federació Espanyola de Futbol amb el president Rafael Louzán al capdavant.