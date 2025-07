Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Club Atlètic Lleida i el Club Atlètic Alpicat han formalitzat aquest migdia el conveni de col·laboració esportiva que va avançar SEGRE el passat 28 de juny : l'Alpicat serà el filial de l'Atlètic Lleida.

Segons l'acord, el clubs respectaran la identitat i filosofia de cada club. El conveni contempla que els joves formats a l'Atlètic Segre que finalitzin etapa puguin incorporar-se, segons criteri tècnic, al primer equip del Club Atlètic Alpicat, que competeix actualment a Primera Catalana.

Tot i que inicialment s'ha establert per a aquesta temporada, l'aliança neix amb voluntat de continuïtat i s'ha dissenyat com una via estructurada perquè els jugadors que completen la seva formació al futbol base puguin accedir al futbol amateur en un entorn competitiu però també formatiu.

Declaracions dels presidents

Durant l'acte oficial, el president del Club Atlètic Alpicat, Aleix Arrià, ha subratllat els beneficis d'aquesta col·laboració: "Aquest acord ens dona estabilitat esportiva i econòmica per afrontar una categoria tan exigent com la Primera Catalana. Poder sumar esforços amb un projecte sòlid com l'Atlètic Lleida és una garantia per al present i per al futur del nostre club."

Arrià també ha emfatitzat que "el més important és que aquest vincle ens permet mantenir jugadors del poble competint a bon nivell, cosa que fa que l'Alpicat continuï sent un referent local dins l'estructura del futbol lleidatà."

Per la seva banda, Josep Maria Oromí, president del Club Atlètic Lleida, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa: "Creiem que aquesta col·laboració pot ser molt profitosa per a totes dues parts. Permetrà donar sortida a jugadors formats a casa en un entorn competitiu, mantenint sempre la identitat de cada club i treballant amb una mirada de llarg recorregut."

Oromí ha afegit que "aquesta aliança reforça la nostra voluntat d'establir ponts amb el territori, generant sinergies que beneficiïn els jugadors, les famílies i les estructures dels clubs implicats."