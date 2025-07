El Lleida decideix avui el seu futur: Segona RFEF, Tercera RFEF o liquidació final

Ha arribat el dia D per al Lleida CF. Avui, a les 14.00 hores, acaba el termini per inscriure’s i la situació del club era ahir de total incertesa. Fonts del club admetien ahir a aquest diari que “tots els escenaris estan oberts” i que tenien preparada la documentació tant per a Tercera RFEF com fins i tot per a Segona RFEF si arribés l’hipotètic cas que poguessin aconseguir del jutge la cautelaríssima . I tampoc van descartar des del club que haguessin d’assistir a la liquidació .

Per això aquest matí és de caixa o faixa per a l’entitat que ha heretat el llegat de la històrica UE Lleida. Per inscriure’s a Tercera RFEF, l’opció que sembla a priori més probable, el club necessita presentar un aval per valor de 121.000 euros i abonar a l’RFEF uns 50.000 euros per despeses d’arbitratge de la temporada passada.

Serien les mateixes quantitats per a Segona RFEF, però ara mateix el club està descendit administrativament per decisió federativa al no haver pagat, en la data límit del 30 de juny, els deutes denunciats per la plantilla davant de la Comissió Mixta AFE-RFEF.

D’altra banda, la Reial Federació Espanyola de Futbol es va reunir ahir amb una àmplia representació dels clubs de Primera i Segona Federació per preparar la pròxima temporada 2025-26, abordant assumptes com les novetats en matèria econòmica o els drets audiovisuals, segons un comunicat. Van ser-hi 37 dels 40 clubs de Primera RFEF i 70 dels 90 en el cas de Segona RFEF, entre els quals hi ha l’Atlètic Lleida en la figura del seu director esportiu Xavier Bartolo, a més d’assistir-hi els presidents de diferents federacions d’àmbit autonòmic. Així, el president de l’RFEF, Rafael Louzán, va compartir un diàleg amb els representants dels clubs en dos sessions de treball de matí i tarda.

D’altra banda, en el cas dels drets audiovisuals, es va analitzar el model de gestió anterior com a punt de partida per presentar un nou model “més eficient i que porti a millores en la competició”.

Així mateix, per a la temporada de Segona RFEF també es va presentar la novetat que les quanties per desplaçament seran proporcionals a la distància recorreguda pels clubs. A més, es va informar que s’està treballant en un programa que permetrà incentivar el treball real dels clubs per fer planter i formar futbolistes.

En un altre ordre de coses, l’Atlètic Lleida va comunicar ahir els amistosos de pretemporada. Fora jugarà davant de Deportivo Aragón (9 agost), Vilanova (dia 13), Barbastre (16), Barça Atlètic (22), Tudelano (24) i Ebro (30). I a casa davant de l’Utebo (dia 27).

