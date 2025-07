Espanya es juga avui amb l’amfitriona Suïssa una plaça en semifinals

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Espanya intentarà avui (21.00 hores/La 1) classificar-se per primera vegada en gairebé tres dècades per a les semifinals de l’Eurocopa femenina, fita per a la qual haurà de desfer-se a Berna de l’amfitriona Suïssa, un rival contra qui es presenta com a favorita, però que comptarà amb el plus del suport de la grada i de partir amb menys pressió. L’hora de la veritat ha arribat per a la campiona del món. Després d’una fase de grups òptima, amb ple de victòries i molts gols davant de Portugal (5-0), Bèlgica (6-2) i Itàlia (1-3), ara li toca demostrar la seua candidatura en el primer encreuament del torneig, ja sense xarxa que pugui pal·liar una mala nit.

La seleccionadora, Montse Tomé, va negar que l’equip tingui debilitats defensives. “M’agradaria preguntar què significa per a vosaltres tenir debilitats en defensa perquè som un dels equips menys golejats i l’equip més golejador, i és obvi que en totes les facetes aquest equip vol millorar. Llavors, no és una única cosa només de la defensa. Sento que tenim defenses de molt nivell. Si les citem ara, diríeu que són futbolistes increïbles, que estan al màxim nivell, que porten demostrant el seu talent, la seua vàlua, la seua capacitat i tot l’equip pensa això, llavors jo crec que no és una debilitat”, va assenyalar. Aitana Bonmatí va dir que afronten el partit com una oportunitat “de continuar fent història”. “Som una selecció que juga amb responsabilitat, amb pressió positiva que ens hem guanyat perquè venim de fer-ho molt bé molts anys”, va afegir.

D’altra banda, l’actual campiona, Anglaterra, va passar a semifinals al superar per penals Suècia, que s’havia avançat 2-0. Va empatar 2-2 i en els penals Anglaterra es va imposar 2-3.