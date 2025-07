Marc Márquez brilla a Brno

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Marc Márquez, per ser el més ràpid de la pràctica oficial, i Jorge Martín, pel cinquè lloc en la seua tornada a la competició, van brillar davant de l’adversitat que van haver d’afrontar en la primera jornada del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno.

La pràctica oficial de MotoGP va començar amb vint minuts de retard a causa de la intensa pluja caiguda al final de la de Moto2 que limitava en gran manera la visibilitat en els més de cinc quilòmetres (5.403 metres) del traçat de Brno i que va obligar a mostrar bandera roja a Direcció de Cursa.

Una vegada iniciada la pràctica oficial de MotoGP Marc Márquez no va tardar a convertir-se en el referent de la categoria.

Tampoc no va tardar a sorprendre pel seu rendiment un Jorge Martín que portava fora de la competició des de la cursa de Qatar, a començaments del mes d’abril passat, que va arribar a ser quart, només superat al final de la sessió pel seu propi company d’equip, l’italià Marco Bezzecchi.

En cessar la pluja, la jornada es va poder reprendre en condicions de mullat, sent el vigent campió del món, l’espanyol Jorge Martín (Aprilia RS-GP), un dels últims en sortir, però obligat a això per intentar fer el màxim de quilòmetres possibles sobre el seu prototip de competició.

Tras Jorge Martín, al que li van cancel·lar moltes voltes al matí per excedir els límits del circuit, va sortir a pista el líder del campionat, l’espanyol Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), al costat del francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que van ser els últims en fer-ho.

L’espanyol Joan Mir (Honda RC 213 V) va ser el primer en establir una millor volta per a la categoria en unes condicions meteorològiques extremes, però poc després li va superar l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), si bé la primera sorpresa agradable va arribar de la mà de l’acabat de recuperar campió del món Jorge Martín (Aprilia), que es va posar al capdavant de la taula amb un registre de 2:07.081.

Però la sessió no havia fet més que començar i les condicions de l’asfalt permetien promoure canvis substancials tornada després de volta, ja que va ser així com Bezzecchi va recuperar el primer lloc en baixar fins 2:06.662.

La següent 'retallada' important la va protagonitzar Fabio Quartararo, que va rodar en 2:06.159, sabedor que era important entrar en la segona classificació directa de dissabte, que totes les previsions apunten que serà amb l’asfalt sec.

Ja en aquells primers minuts van arribar els primers problemes tècnics i si al matí un dels protagonistes destacats va ser Marc Márquez amb una de les seues Ducati Desmosedici, a la tarda li va tocar el torn al també espanyol Alex Rins amb el seu Yamaha YZR M 1, que el va obligar a tornar en un vehicle d’assistència al seu taller.

La mateixa situació va viure instants més tard l’espanyol Pol Espargaró, emprovador de KTM que substitueix el lesionat Maverick Viñales.

I mentre Pol Espargaró havia de sortir de la pista amb problemes mecànics, l’italià Marco Bezzecchi acabava al terra al revolt quatre, la seua segona caiguda de la jornada després de la dels lliures matinals.

Fabio Quartararo encara va rebaixar el seu millor temps i el de la categoria amb 2:05.237 a la seua primera sortida a pista, moment en què gairebé tots els pilots van tornar als seus tallers.

Marc Márquez va ser dels que va tornar abans a pista després d’uns primers ajustaments de la moto al seu taller, i ho va fer per marcar el millor temps en rodar en 2:04.412 que li posava líder, amb Fabio Quartararo a més de set dècimes de segon.

Per llavors, en l’equador de la pràctica oficial, Jorge Martín n’ocupava una més que meritòria sisena posició, beneficiat en el seu cas per les condicions meteorològiques, que obligaven tots els pilots a ser molt més 'dolços i precisos’ amb els acceleradors de les seues motos.

Una situació que no va intimidar gens ni mica el vigent campió del món, que va avançar a la taula de temps fins arribar a col·locar-se quart quan Marc Márquez 'regentava' la primera posició després de millorar el seu propi temps per posar-lo en 2:03.935, seguit pels francesos Johann Zarco i Fabio Quartararo.

Nou pas pels tallers, la pluja que va cessar en el seu afany d’amarar l’asfalt txec i el sol que feia poc a poc acte de presència van anar els condiments necessaris perquè els pilots de MotoGP es decidissin a afrontar de la millor manera possible la part final de la pràctica oficial.

Amb poc més de deu minuts per davant, Marc Márquez va tornar a pista amb la intenció de consolidar el primer lloc|parada, encara que les condicions de mullat/sec en funció de les zones del traçat no eren les millors per esprémer al màxim el potencial dels pneumàtics d’aigua.

En un primer intent, un ensurt al revolt vuit li va fer avortar la mateixa, gairebé en el mateix moment en el que el seu germà Alex Márquez se n’anava al terra al revolt set i havia de tornar corrent al seu taller per intentar agafar la segona moto ja que en aquells instants estava fora de la segona classificació directa, com també l’italià 'Pecco' Bagnaia.

Alex Márquez va fer una autèntica bona carrera per intentar arribar al seu taller a buscar la segona moto amb temps per tornar a pista i buscar el pas directe a la segona classificació. El primer objectiu ho va aconseguir sense massa problemes, el segon, també, en aconseguir el novè millor temps a escassament un segon del registre del seu germà Marc.

Així, van passar a la segona classificació Marc Márquez, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Jack Miller, Joan Mir, Enea Bastianini, Alex Márquez i Pedro Acosta.

El doble campió del món de MotoGP, l’italià Francesco 'Pecco Bagnaia, va ser dels que no van poder aconseguir aquest objectiu d’estar en la segona classificació directa, com tampoc Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Alex Rins, Fabio di Giannantonio o Luca Marini.