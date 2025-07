Pogacar dinamita el Tour

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’eslovè Tadej Pogacar (UAE) va fer ahir un pas de gegant per guanyar el seu quart Tour de França al firmar una inoblidable exhibició en solitari que el va portar al triomf i al mallot groc en la dotzena etapa disputada entre Auch i Hautacam, de 180,6 quilòmetres, primer capítol d’alta muntanya al Pirineu. Va sortir l’arc de Sant Martí al Pirineu. En el primer assalt de muntanya, cop monumental de Pogacar al Tour, per la via ràpida. Atac a 12 quilòmetres de meta i escalada en solitari, amb si mateix com a rival, sense ningú a roda. Una demostració marca de la casa, d’especial transcendència, ja que l’estocada a la general va ser monumental.

Fins i tot el president de França, Emmanuel Macron, es va unir a la línia de meta a l’ovació a Pogacar, que va aixecar els braços per celebrar la seua gesta. La tercera en la present edició, la vintena en el Tour, la 102 en el seu palmarès.

Al cim d’Hautacam va entrar després de 4h.21:19, a una mitjana de 41,5 km/hora. L’estacada va ser la següent: 2:10 a Vingegaard, noquejat; 2:23 a l’alemany del Bora Florian Lipowitz, 3:35 a Remco Evenepoel, 4:08 a Primoz Roglic, 12:31 a Carlos Rodríguez i 16 minuts a Enric Mas.

Les xifres canten. Pogacar, a la primera de canvi, va deixar el camí aplanat de París. Sense rastres de la caiguda de la vigília, es va posar de nou el mallot groc i ja amb diferències molt serioses. Ja treu 3:31 a Vingegaard i 4:45 a Evenepoel, que estan en el podi provisional, mentre que els espanyols Rodríguez, dotzè, i Mas, quinzè, són ara a 17:56 i 21:37, respectivament.

Els 13,5 quilòmetres d’Hautacam, i les seues dures rampes per a una mitjana del 7,9 per cent de pendent, són història viva del Tour de França. Primer, entre els protagonistes actuals, perquè el 2022 el Visma va portar a terme l’estratègia perfecta amb Sepp Kuss i després amb l’escapat Wout van Aert per eliminar els companys de Pogacar a l’UAE i, després, fer que l’eslovè s’ensorrés amb el canvi de ritme de Van Aert i l’atac definitiu de Vingegaard.

Per això aquest 2025 Pogacar es va agafar la revenja i es va rescabalar d’aquell moment en què va perdre el Tour del 2022. I, a més, amb la poesia de veure el seu company Jhonatan Narváez llançar-lo amb un canvi de ritme brutal que ja va desconnectar el danès de la roda de Pogacar.

I l’eslovè va culminar l’atac a 12 quilòmetres de meta, gairebé al peu d’un Hautacam que va tornar a no defraudar. “Revenja? L’etapa del 2022 estava en ment i ara soc jo qui ha guanyat. Ho havíem preparat molt bé amb l’equip i això facilita les coses”, va assegurar el corredor de l’UAE.

Avui es viurà la segona i última cita contra el crono de la present edició, amb el Pirineu com a escenari. Una cronoescalada d’11 quilòmetres entre Lodenvièla i Peyragudes que pot deixar més sentenciat encara el títol.