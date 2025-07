Espanya, a semifinals

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Espanya va eliminar 2-0 l’amfitriona Suïssa per avançar a unes semifinals històriques de l’Eurocopa, en un intens partit que es va decidir a la segona part, amb els gols d’Athenea del Castillo i Claudia Pina i en el qual va fallar dos penals. Espanya mai havia superat una ronda eliminatòria a l’Eurocopa. En la seua història recent va caure en quarts de final a Suècia 2013, Països Baixos 2017 i Anglaterra 2022. En l’edició del 1997 sí que va arribar a semifinals, però va passar directament de la fase de grups a l’avantsala de la final perquè no hi havia duel de quarts de final. Continuen escrivint la història. Les campiones del món van acabar amb el somni de l’amfitriona. El pla de resistència de Pia Sundhage va passar per convertir Wälti en l’ombra d’Alèxia, reduir els espais i mantenir l’ordre. I li va sortir bé. Amb intensitat, la selecció helvètica lluitava cada pilota sense perdre posicionament. Al contrari, Espanya estava massa accelerada i no decidia amb claredat. Atacava i atacava Espanya sense control, fins que Riesen va fer caure Mariona dins de l’àrea en el minut 9 i la mallorquina va ser l’encarregada de llançar la pena màxima. Però va voler ajustar tant el tret que el va llançar fora. L’error de la futbolista de l’Arsenal va ser un reflex de la incomoditat, ansietat i imprecisió de les espanyoles.

Però Pina va fer un ràpid reset i es va posar l’equip a l’esquena. Es va convertir en l’agitadora del partit. Peng va haver de volar per rebutjar una centrada perillosa i una falta directa que la barcelonina va posar amb tota la intenció en les que van ser les dos ocasions més clares de la primera part juntament amb un cop de cap de Paredes que es va estavellar al pal en el 42. Malgrat que Suïssa no va provar Cata Coll en el seu debut, se sentia poderosa. Tenia el partit on volia.

Després del descans, Suïssa va començar a deixar més espais i Espanya va fluir. L’amfitriona es va salvar d’una doble ocasió de Patri Guijarro i Esther González, però no va poder frenar una Athenea del Castillo que només va necessitar quatre minuts sobre el camp per decantar el partit. Amb un cop de taló a la frontal, Aitana va deixar sola Athenea, que no va fallar en el mà a mà davant de la portera suïssa. Amb un tret ras, va fer l’1-0 després d’una parada de Cata a un tret a boca de canó de Pilgrim. Espanya va créixer i Claudia Pina va fer cinc minuts després el 2-0 amb un golàs. Podria haver fet algun gol més Espanya, però Alèxia va fallar el segon penal en el 88. Aquesta vegada, el va parar Peng. El dia que més va costar, Espanya va saber guanyar per avançar a unes semifinals en què ja espera el guanyador del duel entre França i Alemanya, que juguen avui.