Històric or d’Iris Tió

Iris Tió va fer ahir història a l’aconseguir la primera medalla d’or per a Espanya en un Mundial en rutina de solo, en concret en un solo lliure en el qual va millorar fins a gairebé 10 punts la seua nota a la preliminar per superar la gran favorita, la xinesa Huiyan Xu, i la bielorussa Vasilina Khando-shka, que va guanyar la medalla de bronze. Tió, en un Mundial d’altura amb la tornada de les nadadores russes sota bandera neutral, va aconseguir una fita històrica que mai abans no es va poder aconseguir; ni tan sols la seua actual seleccionadora, Andrea Fuentes, ni abans Gemma Mengual, també al cos tècnic, ni més recentment la gran Ona Carbonell. Cap d’elles no va poder ser, sota la tirania russa, campiona del món en un solo.

“Estic supercontenta, gairebé que no m’ho crec, en un núvol d’emocions, plorant, com en xoc. És la primera vegada que Espanya ha guanyat una medalla d’or en només en un Mundial, o sigui que estic que no m’ho crec”, va declarar Tió al baixar de dalt de tot del podi, i va afegir: “Quan ha sortit la puntuació de la Xina m’he quedat flipant perquè la xinesa és molt bona, i la bielorussa també tindria molta dificultat. Estic súper feliç, molt orgullosa i sobretot vull donar les gràcies a les meues entrenadores, perquè sense elles això no hauria estat possible”.

De tal mida és la magnitud d’un or totalment inesperat però molt barallat. Iris Tió arribava amb la tercera millor nota de la rutina preliminar però el seu desplegament a l’aigua, interpretant gairebé a la perfecció l’Hymne à l’amour d’Édith Piaf, va fer emocionar uns jutges que li van catapultar la nota. Nascuda a Barcelona fa 22 anys, va passar del 235.3063 de la preliminar a una nota a la final de 245.1913, gairebé 10 punts de millora amb una impressionant nota en impressió artística i una gran nota en execució perquè, entre altres grans figures, va estar submergida en apnea uns 45 segons.

Continua collint medalles la barcelonina, a més, perquè ja tenia prèviament els bronzes de les rutines de solo tècnic i d’equip lliure. I li queden encara les finals d’equip tècnic i les rutines de duo lliure juntament amb Lilou Lluís i el duo lliure mixt al costat de Dennis González. La selecció d’Andrea Fuentes va posar ahir la cirereta a una jornada històrica aconseguint el bronze a la final de la rutina tècnica per equips, la cinquena medalla a la ciutat asiàtica. La Xina va arrabassar per poc més de set punts l’or a Rússia.

L’equip masculí de waterpolo guanya amb èpica i jugarà per l’or

Un gol de Munárriz, a dos segons de la conclusió, va obrir les portes a Espanya a la tanda de penals (7-7) davant de Grècia, en què els de David Martín van resoldre el pas a la final del Mundial amb dos parades d’Unai Aguirre (11-9) i lluitaran pel quart títol mundial de waterpolo. Va ser un partit amb molts partits. El primer, Espanya el va guanyar per 3-6 al descans. En el segon va estar a punt de perdre, perquè a poc del final, Grècia guanyava 7-6 i gairebé celebrava el pas a la final. És quan va aparèixer el braç de Munárriz, que no havia encertat en els primers cinc llançaments, però sí en el decisiu. Des del punt de penal, al tercer partit, Espanya va tornar a guanyar per assegurar-se la plata i somiar amb un or pel qual lluitarà amb Hongria, que va superar Sèrbia (19-18).