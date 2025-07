L’AEM ja s’entrena

L’AEM va donar ahir el tret de sortida a la pretemporada amb els primers entrenaments centrats en proves físiques i sessions de gimnàs. L’equip lleidatà, després d’acabar en tercera posició la passada campanya 2024-2025, afronta aquest nou curs amb l’ambició de mantenir l’alt nivell competitiu sota la direcció del nou entrenador Joan Bacardit. Aquest va subratllar la importància del rodatge inicial després del període vacacional i la seua intenció d’implementar progressivament el seu model de joc. “Primer buscarem el rodatge, ja que venen d’estar aturades, i després començarem a treballar el model de joc. Per a això estan les pretemporades, perquè les jugadores coneguin la meua idea i la implementin”, va explicar el tècnic. El nou entrenador, que substitueix Rubén López a la banqueta, va avançar que la seua proposta futbolística buscarà equilibrar la intensitat característica de l’equip amb un joc més associatiu. “No vull passar d’un extrem a l’altre, sinó combinar més però sense deixar el joc directe que tan bé li ha funcionat a l’AEM”, va assenyalar.

Les capitanes de l’equip també van compartir les seues sensacions. Laura Fernández va destacar la responsabilitat de les veteranes en la integració de les noves incorporacions: “Les que continuem de l’any passat intentarem integrar-les perquè se sentin com a casa. Totes hem passat per aquest moment alguna vegada.” Per la seua part, Inés Faddi va deixar clar que les aspiracions del grup són altes: “L’equip ha disputat dos play-offs i l’any anterior gairebé ho aconsegueix també. No ens conformarem amb el mínim, no ens conformarem només amb la salvació”, va afirmar la saragossana. Noe Fernández va afegir que la principal característica de l’equip la temporada passada va ser la intensitat: “Si trobem l’equilibri entre intensitat i una mica més de pilota, aconseguirem ser a dalt i segur que lluitant per ascendir.”

Bacardit no va ocultar la dificultat del repte que assumeix a l’agafar les regnes d’un equip que va brillar la temporada anterior. “Quan vaig veure la notícia que el Rubén del club, vaig pensar que qui agafés aquest equip ho tindria difícil, perquè millorar ja és ascendir de categoria, i igualar el que han fet és molt complicat”, va confessar el tècnic, recordant que l’AEM va competir contra “equips que són transatlàntics” i va aconseguir ser el millor conjunt local.