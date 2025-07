Milan sobreviu al caos

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El ciclista Jonathan Milan (Lidl-Trek) va guanyar ahir la dissetena etapa del Tour de França, disputada entre Bolena i Valença sobre 160,4 quilòmetres sota aigua en bona part del recorregut, a l’imposar-se en un reduït esprint per una caiguda massiva sota l’arc de l’últim quilòmetre, que no va afectar una general que continua liderant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).

Jonathan Milan està molt fort en aquest Tour de França i, d’entre els esprinters que queden en competició, no li fa falta perdre rivals per guanyar. Aquesta vegada, en la seua segona etapa guanyada, tan sols va tenir certs problemes per imposar-se al belga Jordi Meeus (Red Bull-BROA-hansgrohe), perquè la resta de sis ciclistes que van arribar amb el mateix temps no van ser rival. Va ser a causa d’una lletja caiguda massiva sota el mateix arc de l’últim quilòmetre provocada per una enganxada entre un Groupama-FDJ i un Team Picnic PostNL que va fer un tap en el qual, entre d’altres, es va veure implicat un dels grans rivals de Milan; l’eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

El tap, entre ciclistes i bicicletes, va fer que només una dotzena de velocistes poguessin seguir endavant. I, en aquest reduït pilot, sens dubte el favorit era Jonathan Milan, vestit amb el mallot verd de líder de la classificació de punts, que sens dubte reforça i pràcticament es reserva. I es van complir els pronòstics amb una victòria còmoda en què només Meeus va ser a prop de poder inquietar-lo. Avui torna la muntanya, els Alps, amb una etapa de 171,5 quilòmetres amb tres grans ports HC; el coll del Glandon, el coll de la Madeleine i Courchevel (La Loze).