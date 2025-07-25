Els exjugadors del Lleida CF busquen nous destins després de l'acomiadament massiu
El club lleidatà va acomiadar tota la plantilla el 4 de juny de 2025 mitjançant un document que reconeixia el deute i feia un pas més cap a la dissolució
El Lleida CF va anunciar el passat 4 de juny de 2025, a través de les xarxes socials, que tots els jugadors que formaven la plantilla deixaven de pertànyer a l'entitat. Aquest moviment va representar un pas més en el que semblava ser el camí cap a la dissolució del club, en moviments constants per mirar de salvar-se. L'entitat va elaborar un document formal per a cada jugador on reconeixia el deute pendent en concepte de sous i primes.
Esports
La Reial Federació Espanyola de Futbol consuma el descens del Lleida FC, que no ha pagat a la plantilla
Xavier Madrona Rubio
Un dia després d'acomiadar pràcticament tot l'staff tècnic, el club va prescindir de tota la plantilla mitjançant un missatge a xarxes. L'únic membre de l'equip tècnic que manté el seu contracte, signat fins al 30 de juny de 2026, és Jordi Cortés, qui ha exercit d'ajudant d'Iñigo Idiakez.
Marc Torres, adjunt a la presidència i actual cara visible del Lleida CF després de la marxa del president Luis Pereira, va redactar un document formal per a cada futbolista reconeixent el deute en sous i primes, alliberant-los abans del 30 de juny, quan finalitzaven els seus contractes. Aquest escrit, juntament amb la documentació que l'acompanya, serveix com a prova perquè els jugadors puguin reclamar el deute davant la Comissió Mixta. El muntant total dels impagaments superava els 300.000 euros.
Els nous destins dels exjugadors del Lleida CF
Entre els destins més destacats trobem el CE Sabadell, que ha incorporat al migcampista nigerià Quadri Liameed, de 23 anys, a cost zero. També destaquen les incorporacions de la UE Sant Andreu, que s'ha fet amb els serveis d'Iñaki Álvarez, porter de 28 anys, i Guillem Naranjo, davanter centre de 25 anys.
La Primera Federació ha estat el destí preferent per a diversos exjugadors del Lleida. A més del ja esmentat Quadri Liameed (CE Sabadell), també han fet el salt a aquesta categoria Adrià Gené, migcampista de 26 anys, que ha fitxat per l'Antequera CF. Ambdós equips competeixen al Grup 2 de la Primera Federació.
El gruix de jugadors ha trobat acomodament a la Segona Federació. El CD Alcoyano ha incorporat a dos exjugadors del Lleida: José Solbes, defensa central de 25 anys, i Adrián Lledó, migcampista de 28 anys. La UE Sant Andreu, com ja s'ha esmentat, s'ha reforçat amb Iñaki Álvarez i Guillem Naranjo. Altres destins destacats en aquesta categoria són el Terrassa FC (Mario Domingo), el Real Jaén CF (Fernando Cortijo), el Xerez Deportivo FC (Diego Iglesias), el RZ Deportivo Aragón (Iker García), i el Real Unión Club (Unai García).
Entre els jugadors més joves que han hagut de buscar nous destins trobem a Dylan Iglesias, extrem dret de 22 anys, que ha fitxat per l'Atlético Levante UD. També destaca Efe Ugiagbe, extrem esquerre nigerià de només 21 anys, que continuarà la seva carrera a l'AD Ceuta FC B. Completen la llista Joaquín Rodríguez, migcampista ofensiu de 25 anys, que ha fitxat pel CF La Nucía, i Fran Pérez, extrem esquerre de 27 anys, nou jugador del CF Rayo Majadahonda.