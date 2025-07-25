Jordi Cortés: “Si enterraven el Lleida, l’havien d’enterrar amb mi”
El tècnic de Balaguer es presenta al capdavant del "Lleida més de Lleida dels últims anys", amb l’objectiu de "salvar-se i després somiar" a Tercera RFEF
El tècnic de Balaguer Jordi Cortés ha estat presentat oficialment aquest divendres com a nou entrenador del primer equip del Lleida CF per a la temporada 2025-2026. Cortès, que ha estat vinculat al club des de la seua etapa formativa com a jugador i més tard com a tècnic en diferents categories fins tornar com a segon entrenador el març passat, assumeix la responsabilitat de liderar un projecte que parteix des de zero, amb l’objectiu immediat de competir a la Tercera RFEF.
Durant la presentació, l’adjunt a la presidència del club, Marc Torres, va assegurar que Cortés era l’única opció possible per dirigir l’equip en aquest moment tan delicat. “Estimàvem algú de casa, que entengués el club i ho sentís com nosaltres. Li vaig proposar de seguir quan la situació era molt difícil, i va acceptar sense dubtar”.
Cortès va explicar que ja tenia contracte amb el club des de març, quan es va incorporar com a part del cos tècnic, i que en finalitzar la temporada no se li va comunicar la seua sortida, a diferència d’altres entrenadors i jugadors. “Jo tenia contracte en vigor, el club no em va comunicar la sortida com a la resta del cos tècnic. Vaig decidir esperar perquè aquest club és la meua casa. He estat vinculat des dels cinc anys i no em veia fora”. Durant aquell període d’incertesa, va reconèixer que va rebre algunes propostes, però va prioritzar quedar-se, fins i tot oferint la seua ajuda al projecte de futbol popular si el primer equip no sortia a competir. “Si enterraven el Lleida, l’havien d’enterrar amb mi”, va sentenciar.
El tècnic va detallar que, malgrat el poc temps des que es va confirmar la continuïtat del club, han pogut tancar pràcticament la plantilla. Comptaran amb uns 18 o 19 jugadors, més cinc o sis a prova, i començaran els entrenaments dilluns. “Ha estat una carrera contrarellotge, però sortirem a entrenar amb normalitat. Els jugadors elegits són de perfil treballador, molts amb passat en el club o de proximitat, i amb experiència en la categoria.” "Serà el Lleida més de Lleida des de fa molt temps i volem que la gent s’identifiqui amb la plantilla, li perdoni els errors al principi i que els jugadors vagin creixent", va afegir.
Sobre els objectius esportius, Cortés va ser directe: “Fa dos setmanes estàvem més a prop de la Quarta Catalana que d’una altra cosa. El nostre objectiu és clar: competir des del 7 de setembre i mantenir la categoria com més aviat millor. Després, si es pot, somiarem”. També va subratllar que la Tercera RFEF és una categoria molt exigent, amb rivals amb història i tradició, i que no hi ha marge per a errors.
Quant al cos tècnic, estarà acompanyat per Pau Prior com a segon entrenador, Jordi Barón com a preparador físic, Joel Mur com a entrenador de porters i Dídac Salas en fisioteràpia. També està en converses amb una persona més per reforçar l’àrea d’anàlisi. A més, ja està tancada la pretemporada amb partits amistosos davant de Montsó, Binéfar, Tamarit, Altorricó, Mollerussa, Sant Andreu, Terrassa i Fraga. Cortés ha volgut agrair públicament la col·laboració de clubs com el Sant Andreu, Manresa i Terrassa, que han facilitat aquests amistosos, malgrat les circumstàncies. “El club és estimat. No sempre per la seua gestió, però sí per la seua trajectòria esportiva. El que hem rebut d’altres clubs ha estat espectacular”.
Respecte a l’ús del Camp d’Esports, considera que jugar en un estadi d’aquestes característiques s’ha de convertir en un avantatge competitiu, encara que reconeix que a l’inici pot suposar un repte per a alguns jugadors. “És un camp gran, de gespa natural, i costa adaptar-se, però a llarg termini ha de ser un avantatge. Hem de fer que el jugador se senti còmode aquí, i això també passa pel suport de l’afició”. També va explicar que els entrenaments seran a les tardes, a les 19.00, per compatibilitzar amb la jornada laboral de jugadors i tècnics. L’Annex està en mal estat, per la qual cosa el club està buscant alternatives en camps de gespa artificial de la ciutat.
Finalment, l’entrenador va llançar un missatge clar a l’afició. Va insistir en la importància que els socis i sòcies mantinguin el seu compromís amb el club en aquest moment clau. “L’afició no és responsable de res del que ha passat. Al contrari: gràcies a ells seguim aquí. Ara els necessitem. Que vinguin a l’entrenament de dilluns, que es facin socis, que empenyin a l’equip.” Cortès va subratllar que, encara que el nivell esportiu pugui ser limitat per les circumstàncies econòmiques, el compromís està assegurat. “Podran tenir més o menys nivell, però els jugadors es deixaran la pell. I això és el que demanem”.