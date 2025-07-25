Ter Stegen llança un pols al Barça
L’alemany va dir que s’operarà de l’esquena i que estarà “uns tres mesos de baixa”
El porter alemany i capità del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, va anunciar ahir que es tornarà a operar de l’esquena, ja que “és la via més ràpida i segura” per recuperar-se per complet i va avançar que el procés de rehabilitació durarà “uns tres mesos”.
L’alemany va anunciar aquesta decisió abans que ho fes el club i posant data al seu retorn als terrenys de joc abans fins i tot d’operar-se, desafiant així el club, ja que l’entitat podria inscriure Joan Garcia i Szczesny com els seus substituts si la baixa és de quatre mesos o més o mitjançant un traspàs que ara serà impossible a l’estar lesionat. A més, alguns experts assumeixen que la seua baixa s’allargarà més dels tres mesos anunciats. D’altra banda, el club continua treballant en l’operativa per assistir a la gira asiàtica. Malgrat anunciar dijous que se suspenia el partit de diumenge davant del Vissel Kobe, diversos mitjans van informar que el Barça finalment sí que disputarà el duel després de rebre garanties de pagament del promotor. El club va activar ahir la comitiva per iniciar el viatge cap al Japó, però no va poder fer-ho per temes logístics i espera poder viatjar avui.