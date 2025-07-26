CICLISME
Arensman aprofita el marcatge entre Pogacar i Vingegaard
El neerlandès obté la seua segona etapa aquest Tour
El neerlandès Thymen Arensman (INEOS) va guanyar ahir la dinovena etapa del Tour de França, disputada entre Albertville i La Plagne sobre 93,1 quilòmetres, per sumar la seua segona victòria d’etapa en aquesta ronda gal·la –tercer podi– que ja porta la firma d’un Tadej Pogacar (UAE) que aquesta vegada no va estar tan tirà i va celebrar la treva que li va donar el Visma d’un Jonas Vingegaard que, segon en meta, tampoc no el va atacar i segueix a 4:24 minuts de distància a falta de dos etapes.
Arensman va acabar la carrera “absolutament destruït”, però com a heroi d’una etapa alpina passada per aigua que, malgrat més curta de l’habitual, va ser duríssima. I, a diferència de la seua victòria prèvia a Superbagnères, en la fuga, aquesta vegada va guanyar atacant els millors, que es van marcar de prop, no van atacar i li van permetre segellar el triomf per només un parell de segons.
Tadej Pogacar, que va reconèixer a la meta que “se m’està fent llarg el Tour”, i Jonas Vingegaard van rodar a un ritme inferior al que van mostrar al Pirineu i en l’etapa prèvia, la reina, als Alps, i no van respondre a l’atac d’Arensman. De fet, ni tan sols el danès no va provar d’atacar a la desesperada Pogacar per retallar-li temps i l’únic moviment va ser el de Lipowitz (Bora), a la recerca d’ampliar el marge respecte a Onley (Postnl) com a tercer en la general i millor jove.