BÀSQUET
L’Hiopos Lleida incorpora el base letó Kristers Zoriks
Reforça la direcció de joc lleidatana arribat des del Le Portel francès
L’Hiopos Lleida va anunciar ahir la incorporació del base internacional Kristers Zoriks per a la temporada 2025-2026. El jugador letó, de 26 anys, aterra a Lleida després de disputar 49 partits amb el Le Portel de la lliga francesa entre competició domèstica i Eurocup, amb mitjanes d’11,3 punts, 3,5 assistències i 26 minuts per partit.
Zoriks arriba a l’equip dirigit per Gerard Encuentra per reforçar la direcció de joc, que ara només comptava amb el renovat Corey Walden, que pot jugar tant de base com d’escorta. El jugador letó, que ha causat una bona impressió en el seu pas per França, és la desena peça confirmada per al conjunt de Gerard Encuentra de cara a la pròxima temporada, després de les renovacions de Batemon, Walden, Paulí i la continuïtat de Mikel Sanz i els fitxatges de Millán Jiménez (cedit pel València), Atoumane Diagne, Cameron Krutwig, John Shurna i Melvin Ejim.
El nou jugador de l’Hiopos Lleida es va formar al bàsquet universitari nord-americà, al Saint Mary’s College de Califòrnia (2017-2020). El 2020 va tornar al seu país per jugar durant tres temporades amb el VEF Riga (2020-2023), abans de fer el salt a la lliga turca amb el Petkim SK a la campanya 2023-2024.
A més de la seua trajectòria en clubs, Zoriks és internacional amb la selecció de Letònia, amb la qual ha disputat les Finestres FIBA de classificació per a l’Eurobàsquet 2025, inclosa una victòria davant la selecció espanyola. De fet, el combinat letó va obtenir un bitllet per a l’europeu per mèrits esportius malgrat ser un dels països amfitrions i el jugador podria participar en el torneig.
Joaquín Prado, director esportiu de l’Hiopos Lleida, el va definir com “un jugador amb molta experiència internacional que ha donat sempre un bon rendiment tant en la direcció de joc com en l’anotació”. “S’espavila bé en el tir de mitjana i llarga distància, té capacitat de passada i creiem que ofensivament ens donarà coses. Defensivament és un jugador ràpid, amb bones mans i capacitat per recuperar pilotes i que es complementa molt bé amb Walden”, va afegir Prado.