Laporta: “Hem demanat a la UEFA jugar el primer partit fora”
No contempla tornar a l’estadi de Montjuïc
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va explicar que l’entitat blaugrana ha demanat a la UEFA disputar fora de casa el primer partit de la fase lliga de la Lliga de Campions, entre el 16 i el 18 de setembre, i va comentar que la relació del club amb aquest organisme és “cada vegada millor”. Laporta va declarar en una entrevista a Mundo Deportivo que l’entitat blaugrana ha acordat “tres subfases” amb l’ajuntament de Barcelona perquè les obres del Spotify Camp Nou compleixin els terminis marcats i tornar “com més aviat millor” a l’estadi, amb el partit de Lliga contra el València del 12 de setembre com a primer compromís en l’horitzó.
“Nosaltres treballem en la tornada al Spotify Camp Nou. Hi ha alternatives però ara són contingències que no contemplem”, va respondre el president al ser preguntat per si existeix algun pla B per si l’estadi no pogués obrir les portes a temps, ja que l’Estadi Olímpic Lluís Companys estarà ocupat en aquestes dates. A més, Laporta va descartar continuar jugant a Montjuïc fins que les obres estiguin acabades.
D’altra banda, el president va dir que “el més bonic seria inaugurar el nou Spotify Camp Nou amb un homenatge a Leo Messi”. Sobre el trasllat del Trofeu Joan Gamper a l’Estadi Johan Cruyff, va replicar que el club tenia “la informació que les llicències arribarien en temps i forma”. Així mateix, Laporta va anunciar que en el segon trimestre del 2026 s’anunciarà l’avantprojecte del Palau Blaugrana, que el club preveu tenir acabat per a principis del 2028, i que el nou pavelló “hauria d’estar d’acord amb els requisits de l’NBA” per si la lliga nord-americana desembarca finalment a Europa.
La plantilla ja viatja al Japó per a la gira asiàtica
El FC Barcelona va anunciar ahir que el primer equip ja està viatjant cap al Japó per començar la gira asiàtica, després d’haver solucionat amb el promotor “tots els aspectes” que van provocar la seua suspensió en primera instància, així que els pupils dd Hansi Flick sí que jugaran demà (12.00 hores) contra el Vissel Kobe.
El davanter Pau Víctor, traspassat al Braga
El FC Barcelona també va anunciar ahir el traspàs per 12 milions d’euros del davanter Pau Víctor a l’Sporting Clube de Braga portuguès, després de jugar l’última temporada al primer equip, guanyant minuts per la seua espectacular tasca amb el filial blaugrana. L’operació reportarà al Barça uns ingressos de 8 milions, ja que el 30% de l’import li correspon al Girona.