CICLISME
Groves guanya i Pogacar, a un pas del quart Tour
El val·lisoletà Romeo va caure a 20 km de meta quan pugnava per la victòria
Llàgrimes d’emoció en l’australià Kaden Groves (Alpecin) com a vencedor en solitari de la vintena etapa del Tour de França disputada entre Nantua i Pontarlier, de 184,2 quilòmetres, i plor de dolor i ràbia per al val·lisoletà Iván Romeo (Movistar), qui va patir una dura caiguda que el va eliminar de la pugna quan el campió d’Espanya marxava amb opcions. Mentre un s’ofegava en l’alegria, Romeo patia cada pedalada per arribar a meta a còpia de sofriment. El pilot principal ni sentia ni patia per acabar l’etapa a 7:04 minuts del guanyador, amb Tadej Pogacar amb el mallot més intens a una jornada de proclamar-se campió del Tour per quarta vegada.
“Cal prendre riscos, no sabia que el revolt era tan tancat. Podia haver guanyat, tenia moltes bales encara. Espero tornar i guanyar. Demà –avui– intentaré acabar”, va dir Romeo, molt afectat, quan va arribar a la meta. L’accident de Romeo va deixar al capdavant tres homes: Kaden Groves, Van den Broek i Jake Stewart a 20 km de Pontarlier. Enmig de la confusió va atacar el més veloç del tall, l’australià Groves, qui va obrir buit. Cop definitiu. L’esprinter aussie es va llançar directe a meta per inaugurar el seu compte al Tour, donar al seu equip la tercera de la present edició i apuntar-se al club de les tres grans, al qual pertanyen 114 ciclistes.
Sense canvis en el podi. Pogacar celebrarà avui la seua festa als Camps Elisis amb 4:24 minuts sobre el danès Jonas Vingegaard i 11:09 respecte a l’alemany Florian Lipowitz, en una etapa molt tranquil·la per als favorits.
L’únic canvi dins del top 10 va ser el salt del francès Jegat a la desena plaça en perjudici de l’australià Ben O’Connor. El primer espanyol, Cristián Rodríguez, és dinovè.
Avui es tanca la 112a edició del Tour entre Mantes-la-Ville i els Camps Elisis de París. La gran boucle torna a la festa final a la capital després del parèntesi olímpic, amb final a Niça. El Tour celebra els 50 anys de la primera arribada a la principal avinguda de París, i a més l’última etapa no serà el passeig habitual, ja que inclou 3 ascensos a la cota de la Butte Montmartre, escenari que va tenir gran acceptació en la prova de ruta dels Jocs del 2014. Aquest punt podria evitar que l’última victòria se la juguin els velocistes.
Vuit mesos de presó per a un espontani que va aparèixer a meta
Un tribunal francès ha imposat una condemna condicional de vuit mesos de presó a l’home de 30 anys que va obstaculitzar l’arribada de la 17a etapa del Tour a Valence. L’home també té prohibit assistir a qualsevol esdeveniment esportiu durant cinc anys i haurà de pagar una indemnització de 500 euros al policia que va fer caure. L’home va intentar traspassar la línia de meta amb la seua pròpia bicicleta davant dels ciclistes professionals quan s’atansaven a l’esprint final dimecres. Un agent de policia el va fer caure quan els professionals passaven a tota velocitat.