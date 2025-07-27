FUTBOL
El Mollerussa incorpora el lateral dret Lucas Pariente
El barceloní, de 23 anys, arriba procedent de l’Hospitalet
El Mollerussa va anunciar ahir la incorporació del lateral dret Lucas Pariente, que reforça el darrere del conjunt del Pla d’Urgell per a la pròxima temporada. El futbolista de Santa Perpètua de la Mogoda, de 23 anys, s’uneix a l’equip dirigit per Kiku Parcerisas procedent de l’Hospitalet, també a Tercera RFEF, equip amb el qual va disputar 27 partits, 17 com a titular.
Després d’acabar la seua etapa de formació a la Damm, Pariente va jugar a Segona RFEF amb el Prat, mitja temporada amb el filial de l’Oviedo i posteriorment al Cerdanyola, primer com cedit pel conjunt asturià i després, durant la temporada 2023-24, en propietat.
El lateral es converteix així en l’onzè fitxatge que escomet el club del Pla d’Urgell de cara a la temporada que ve, a més d’adquirir en propietat Roger Coll, que va jugar l’última part de la temporada com cedit del Reus. Amb deu renovacions més, Kiku Parcerisas compta ara amb 22 jugadors en plantilla, encara que el Mollerussa pretén tancar tres fitxatges més, dos en la línia defensiva i un davanter centre, ja que Jofre Graells (màxim golejador de l’equip la passada campanya) es perdrà els primers mesos de temporada per lesió.
L’equip del Pla d’Urgell va arrancar els entrenaments de pretemporada dimecres i no disputarà el seu primer test fins al dilluns 4 d’agost, quan s’enfrontarà al Reus i al Martinenc en la fase de grups del Torneig d’Històrics, en format de triangular.
Si no accedeix a la fase final, jugarà el dissabte 9 un amistós a Terrassa i la resta de partits de preparació seran a casa, davant de Lleida CF, Vilafranca, Espanyol C, Sabadell B i Borges, abans d’estrenar-se a Tercera RFEF el cap de setmana del 7 de setembre.