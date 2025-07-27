ATLETISME
Pere Mas, del Xafatolls, setè en 2.000 obstacles a Skopje
Pere Mas, atleta de l’AA Xafatolls de Mollerussa i entrenat per Fran Carrillo, va aconseguir ahir una meritòria setena posició a la final de 2.000 metres obstacles del Festival Olímpic de la Joventut Europea, disputat a Skopje (Macedònia). Mas arribava amb la segona millor marca després de guanyar amb autoritat la seua semifinal. Lamentablement, a menys de 800 metres de la meta va patir una caiguda en un obstacle que el va apartar del podi, tot i que va lluitar fins a l’últim metre.