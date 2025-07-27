Verstappen sorprèn els McLaren i venç a l’esprint
Norris sortirà avui des de la pole en l’F1
El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va conquerir ahir la victòria en la carrera a l’esprint del GP de Bèlgica de Fórmula 1, sorprenent els McLaren d’Oscar Piastri i Lando Norris, segon i tercer respectivament.
Verstappen, que partia segon en aquesta carrera curta, va aprofitar la primera oportunitat que se li va presentar per posar-se al capdavant de la prova, superant Piastri, que sortia des de la primera posició.
Durant les 15 voltes al traçat belga, va resistir l’empenta de l’australià, que es va mantenir sempre a menys d’un segon. A ells dos se’ls va unir Norris, que tampoc no va poder millorar la tercera posició. No obstant, a la tarda el britànic va firmar la pole position per a la cursa d’avui, batent per mil·lèsimes Piastri, amb Charles Leclerc tercer i Verstappen quart.
El madrileny Carlos Sainz (Williams) i l’asturià Fernando Alonso (Aston Martin) van acabar sisè i catorzè, respectivament, en l’esprint, però avui sortiran fins i tot més enrere a la graella. Sainz va ser quinzè en la qualificació i Alonso dinovè.