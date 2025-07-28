SEGRE

“Un centenar de persones” segons la Paeria, segueixen el partit al Barris Nord de Lleida

Moltes cadires van quedar buides

Els aficionats que van acudir a veure el partit al Barris Nord. - EFE

Els aficionats que van acudir a veure el partit al Barris Nord. - EFE

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

La Paeria va obrir el Barris Nord per seguir la final del partit a la pantalla gegant d’un dels fons del pavelló i va anunciar que “un centenar de persones” van seguir el partit entre Espanya i Anglaterra, la majoria des d’unes cadires instal·lades a la pista, encara que moltes van quedar buides, i altres des de la grada. Lleida va ser una de les més de cent ciutats d’Espanya que va obrir un espai per seguir la final, com ja va fer a la final del Mundial del 2023.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking