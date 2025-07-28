“Un centenar de persones” segons la Paeria, segueixen el partit al Barris Nord de Lleida
Moltes cadires van quedar buides
La Paeria va obrir el Barris Nord per seguir la final del partit a la pantalla gegant d’un dels fons del pavelló i va anunciar que “un centenar de persones” van seguir el partit entre Espanya i Anglaterra, la majoria des d’unes cadires instal·lades a la pista, encara que moltes van quedar buides, i altres des de la grada. Lleida va ser una de les més de cent ciutats d’Espanya que va obrir un espai per seguir la final, com ja va fer a la final del Mundial del 2023.