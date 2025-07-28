ESQUÍ
Els tres germans Noguera dominen el Català a 2Llacs
La segona i última jornada del Campionat de Catalunya d’esquí nàutic 2025 va acabar ahir a les instal·lacions de 2Llacs, a Gimenells i el Pla de la Font, amb un clar protagonisme dels germans Noguera, del Club Lleida Ski & Wake. Àlvar Noguera es va proclamar campió absolut masculí, seguit pel seu germà Lluís, mentre que Laura Noguera es va coronar campiona absoluta femenina, davant de Júlia Roy, també primera classificada en categoria sub-21.
Àlvar va destacar en figures i salts, mentre que Lluís va ser el millor en eslàlom. En categoria femenina, Laura va dominar en les tres disciplines.
Per equips, el Club Lleida Ski & Wake va tornar a liderar la classificació, davant del Club Esquí Nàutic Ventalló i del Club La Baells. Més de 50 esquiadors van participar en una competició valorada molt positivament per esportistes i jutges internacionals. Ara, el club lleidatà es prepara per al Campionat d’Espanya, que es disputarà els dies 27 i 28 de setembre a Madrid.