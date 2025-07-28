AUTOMOBILISME
Piastri guanya i és més líder
L’australià bat el seu company Lando Norris a la sortida i lidera un altre doblet de McLaren. L’inici del GP es va retardar més d’una hora per la pluja
El pilot australià Oscar Piastri (McLaren) va aconseguir ahir la victòria en el Gran Premi de Bèlgica, tretzena prova del Mundial de Fórmula 1, i va consolidar la seua posició en la general després de liderar el doblet de McLaren al Circuit d’Spa-Francorchamps, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) i Carlos Sainz (Williams) van acabar dissetè i divuitè, respectivament, després de sortir des del pit lane.
En una carrera que va retardar més d’una hora l’inici per la falta de visibilitat en pista per culpa de la pluja, Piastri va avançar el seu company i poleman de dissabte, Lando Norris (McLaren), quan es va rellançar l’acció, a la volta 5, i ja no va abandonar la posició de privilegi. Amb aquesta sisena victòria del curs, avantatja en 16 punts en la general Norris, que havia guanyat els dos últims grans premis i que en el canvi de pneumàtics de mullat a sec va ser l’únic que va optar pel compost dur per intentar aprofitar la seua durada i caçar el seu company, mentre que la resta de la graella va muntar el mitjà. El britànic es va atansar a poc a poc, però va cometre errors i no va poder assolir Piastri.
Els dos cotxes papaia van estar acompanyats al podi pel monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que va guanyar la batalla per la tercera plaça amb el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), guanyador de l’esprint.
Ja a la volta de formació hi va haver dos accidents per les males condicions de la pista i es va cancel·lar la sortida. La prova va arrancar darrere del cotxe de seguretat, però després de només una volta i mitja, amb Boya dotzè pels accidents, es va treure la bandera definitiva.
Cancel·lada la carrera d’F3, amb l’aranès Mari Boya, per la pluja
La primera prova de la jornada a Spa-Francorchamps era la cursa llarga de Fórmula 3, en la qual competia l’aranès Mari Boya (Campos Racing), però no va arribar a disputar-se per la mala visibilitat i la pluja que queia al circuit belga. Per això, no es van atorgar punts i Boya, que arrancava setzè, tanca un cap de setmana negre, ja que tampoc no va aconseguir puntuar dissabte en l’esprint. Així, el pilot de l’acadèmia d’Aston Martin es manté quart en la general, amb 85 punts, a 41 del líder Rafael Camara a falta de dos cites.