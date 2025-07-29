BÀSQUET
El Barça, rival de l’Hiopos en el Trofeu Ciutat de Lleida
El 26 de setembre al Barris Nord, l’últim duel abans d’arrancar la Lliga
El Barça serà el rival de l’Hiopos Lleida en la pròxima edició del Trofeu Ciutat de Lleida, que es disputarà el 26 de setembre al Barris Nord. Serà el partit de presentació de l’equip de Gerard Encuentra davant de l’afició i l’últim amistós abans d’arrancar la seua segona aventura a la Lliga ACB. El matx s’ha pogut concretar en virtut del conveni de col·laboració que les dos entitats mantenen i que expira precisament l’any que ve.
El duel davant de l’equip de Joan Peñarroya, que aquesta temporada ha patit una important renovació, serà l’últim dels set partits de preparació que ha programat l’Hiopos Lleida, que s’estrenarà el dia 4 de setembre (a les 20.30 hores) en el torneig de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), on s’enfrontarà al Joventut de Badalona de Ricky Rubio.
En aquesta mateixa competició, l’Hiopos afrontarà un segon amistós el diumenge 7 de setembre (18.00 hores) davant del Baxi Manresa, rival contra qui debutarà el 17 del mateix mes en la primera jornada de la Lliga Catalana ACB. L’endemà s’enfrontarà al Girona per tancar la fase de lligueta.
Abans del seu debut en la competició autonòmica, el conjunt de Gerard Encuentra tindrà un test d’altura el 13 de setembre davant del València de Pedro Martínez, un partit que es jugarà al pavelló de Salou. Els lleidatans també tenen programat un amistós a Tàrrega el 21 de setembre davant del Surne Bilbao Basket, en el segon Memorial Òscar Solé, sempre que no aconsegueixin la classificació per jugar la final de la Lliga Catalana, que està fixada per al mateix dia. En aquest cas, el rival de l’equip de Jaume Ponsarnau seria possiblement el Manresa o el Joventut.
En l’apartat de fitxatges, la direcció esportiva continua sondejant el mercat a la recerca d’un exterior, presumiblement un combo, i un interior, a l’espera de resoldre el futur de Pierre Oriola.