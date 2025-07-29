INSTITUCIONS
Junts i ERC qüestionen la pantalla per veure Espanya
Pregunten el cost i la Paeria diu que va aprofitar el videomarcador del Barris
Els grups municipals de Junts per Catalunya Lleida i Esquerra Republicana de Catalunya han presentat una sèrie de preguntes davant de la Comissió Informativa d’Acció i Innovació Social, qüestionant al grup de govern municipal els detalls i el cost que va suposar a la Paeria l’obertura del pavelló Barris Nord diumenge passat, perquè els aficionats que ho desitgessin poguessin seguir en directe la final de l’Eurocopa femenina de futbol entre les seleccions d’Espanya i Anglaterra.
La portaveu de Junts, Violant Cervera, va registrar diverses preguntes en relació amb la despesa pública municipal, tant en personal com en serveis de suport vinculats a l’obertura i tancament de l’equipament municipal, així com altres serveis contractats, com les cadires de la pista, la seguretat, el servei de bar o la neteja. Cervera demana que s’especifiqui el cost i nom dels proveïdors, així com la partida pressupostària a què s’han imputat les esmentades despeses.
Per la seua part, Xavier Estrada, d’ERC, va presentar set preguntes sobre el cost total de l’acte, si estava l’accés obert a tothom sense límit d’edat, qui va gestionar el servei de bar, si es van vendre begudes alcohòliques i si hi va haver algun acord previ amb el Força Lleida (esmenta la concessió especial que té el club), i va reclamar les factures de l’acte.
La Paeria, per la seua part, a preguntes d’aquest diari, va dir que “la Paeria ha ofert la possibilitat de seguir al Barris Nord la final de l’Eurocopa, d’acord amb la voluntat de promoure l’esport femení”, i va recordar que ja es va fer a la final del Mundial femení del 2023 al Mercat del Pla i a l’Eurocopa masculina del 2024 a la plaça de la Llotja.
Afegeix l’equip de govern municipal que es va fer al Barris Nord perquè “les millores efectuades al pavelló permeten seguir el partit pels videomarcadors, de manera que no és necessari llogar pantalles” i que “ateses les altes temperatures l’equipament va funcionar com a refugi climàtic”.
D’altra banda, la Paeria també va recordar que “com es va anunciar” s’havia previst “servei de bar, sense begudes alcohòliques, cadires en la pista i megafonia”.