ATLETISME
El Lleida UA conquereix dos plates i un bronze a l’Estatal sub-20
Marwa El Koua, Maria Vallès i Carla Cagigós
El Lleida Unió Atlètica va aconseguir un total de tres medalles en el Campionat d’Espanya sub-20 en pista coberta disputat aquest cap de setmana passat a la localitat extremenya de Villafranca de los Barros, on el club lleidatà va acudir amb una participació rècord en aquesta categoria amb un total de deu atletes. Dos d’elles, Marwa El Koua Ali i Maria Vallès, van aconseguir el subcampionat estatal i Carla Cagigós es va penjar un més que meritori bronze.
Marwa va aconseguir el segon lloc en la prova dels 3.000 metres, marcant un registre de 9:48.44, una mica lluny dels 9:43.95 que van donar l’or a María Viciosa. En aquesta mateixa prova va prendre part la seua companya Carla Ferrara, que va acabar setena amb una marca de 10:09.03. Maria Vallès, per la seua part, també va pujar al segon calaix del podi en el llançament de disc, a l’aconseguir una millor marca de 41.97 metres, a molta distància de la campiona, Andrea Njimi, que va firmar 48.62. També va participar en la prova de llançament de pes, finalitzant la seua actuació amb la novena posició, amb un llançament de 10.12. Finalment, Carla Cagigós va acabar tercera als 200 metres llisos amb un temps de 24.18, que millorava el 24.66 que havia firmat en la primera de les semifinals de la competició en què es va imposar amb autoritat.
Al seu torn, la barcelonina Sofia Santacreu, amb arrels a Guissona, es va proclamar campiona d’Espanya dels 5.000 metres marxa amb rècord del campionat, 21:37:60, una victòria que li assegura pràcticament la presència en l’Europeu de Tampere. Quant a la resta d’atletes del Lleida van destacar també Ariana Robles, que va ser novena als 800, i Estel Jordan, onzena als 3.000 metres obstacles.