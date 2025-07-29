ALA
Podi espanyol en el Mundial d’Àger amb 150 participants
El Campionat del Món d’ala delta va concloure divendres passat a Àger després de gairebé dos setmanes de competició en el qual van participar uns 150 pilots de 33 nacionalitats. En la classe 5 hi va haver podi espanyol gràcies al madrileny d’origen alemany Guenter Guti Porath, que va aconseguir la tercera posició, darrere de l’alemany Markus Baisch i del japonès Naoki Itagaki, que va ser el campió. Per països es va imposar Àustria, seguit d’Alemanya i Espanya.