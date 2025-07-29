SEGRE
ÚLTIMA HORA 

Mazón dimiteix com a president de la Generalitat valenciana

ALA

Podi espanyol en el Mundial d’Àger amb 150 participants

El podi de la classe 5, amb l’espanyol Guenter Porath.

El podi de la classe 5, amb l’espanyol Guenter Porath.

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Campionat del Món d’ala delta va concloure divendres passat a Àger després de gairebé dos setmanes de competició en el qual van participar uns 150 pilots de 33 nacionalitats. En la classe 5 hi va haver podi espanyol gràcies al madrileny d’origen alemany Guenter Guti Porath, que va aconseguir la tercera posició, darrere de l’alemany Markus Baisch i del japonès Naoki Itagaki, que va ser el campió. Per països es va imposar Àustria, seguit d’Alemanya i Espanya.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking