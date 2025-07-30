FUTBOL
El Barça no dona temps de baixa de Ter Stegen per l’operació d’esquena
La recuperació es podria acostar als tres mesos
Marc-André ter Stegen va ser intervingut ahir dels seus problemes d’esquena a Bordeus (França) i serà baixa un temps indefinit, mínim uns tres mesos, ja que el club ha optat per no donar un període de baixa aproximat. L’alemany va anunciar dijous passat a les xarxes socials que es tornaria a operar de l’esquena per ser la “via més ràpida i segura” per recuperar-se per complet, a l’estar “en molt bona forma”, però “no lliure de dolor”, i va avançar que el procés de rehabilitació duraria “uns tres mesos”.
Així mateix, l’expedició blaugrana va arribar ahir a Corea del Sud, on disputarà dos nous amistosos. En aquest sentit, el club va anunciar ahir que, a causa dels problemes de diumenge passat contra el Vissel Kobe al Japó, el duel de demà contra el Seül, i el del 4 d’agost davant el Daegu s’oferiran en obert a través del canal oficial de YouTube del club.
D’altra banda, Iñaki Williams va assegurar ahir que la campanya mediàtica generada entorn del possible fitxatge del seu germà Nico Williams per part del FC Barcelona “ha embrutat molt les coses, i va acusar el club blaugrana d’exercir una pressió que va generar “mentides” i “soroll extern” a l’afició i xarxes socials perjudicial tant per a la seua família com per a l’Athletic. “Tots sabem com funciona el món del futbol i quina és la pressió que volien exercir, sobretot a l’Athletic i sobre el meu germà. És una campanya mediàtica que pot ser que ells pensessin que els funcionaria”, va apuntar el davanter.
Segona samarreta en homenatge a Kobe Bryant
El FC Barcelona i Nike van presentar ahir la segona equipació per a la temporada 2025-2026, amb el logo Kobe Sheath, de Kobe Bryant, en substitució de la marca nord-americana i en una samarreta amb els colors daurat, violeta i negre que recorden Los Angeles Lakers, franquícia en la qual l’aler va brillar.